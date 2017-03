Bò sữa... tan đàn vì giá thức ăn tăng

Tại các huyện ngoại thành TP.HCM và các tỉnh lân cận, người nuôi bò không còn tha thiết gì với việc chăn nuôi bò sữa vì giá thu mua sữa quá thấp.

Bán bò giải nghệ

Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 30%-40% so với đầu năm nhưng giá thu mua sữa tại các nhà máy lại giảm.

Ông Trần Văn Điền, khu phố Thạnh Phú, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương, được xem là người nuôi bò sữa nhiều nhất trong vùng nhưng trong chuồng giờ chỉ còn 12 con. Ông Điền cho biết với giá thức ăn như cám Con Cò tăng khoảng 40% so với trước, hiện mỗi bao 25 kg có giá hơn 128 ngàn đồng thì tiền bán sữa chỉ vừa đủ chi phí chứ không có lời.

Anh Nguyễn Văn Hồng ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết cách đây hai tuần, Công ty sữa Vinamilk trả cho anh 5.700 đồng/kg sữa bò nhưng nay chỉ còn 2.500 đồng/kg. Với 120 con bò sữa, mỗi ngày gia đình anh Hồng bị lỗ khoảng 500.000 đồng do giá thức ăn tăng. Trước đây, ông Lê Văn Đắc ở xã Bà Điểm, Hóc Môn nuôi mấy mấy chục con bò sữa nhưng hiện tại trong chuồng chỉ còn vỏn vẹn có năm con. Vì nuôi không có lời, thậm chí ngày càng lỗ nên ông Đắc đành bán bò lấy tiền làm việc khác.

Ở huyện Hóc Môn chỉ còn lại khoảng 20% người nuôi bò so với trước đây. Tại huyện Thuận An (Bình Dương) trước đây có tới hàng trăm hộ nuôi bò sữa nhưng giờ đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hiện hai công ty thu mua sữa chính tại TP.HCM là Dutch Lady và Vinamilk quy định giá thu mua 7.300-7.400 đồng/kg. Tuy nhiên, hầu hết người nuôi bò chỉ bán cho các đại lý thu mua với giá 5.500-6.000 đồng/kg. Cá biệt, có nhiều hộ chỉ bán được với mức giá 2.500 đồng/kg. Giá sữa thu mua thấp đều được các đại lý đỗ lỗi do sữa không đạt chuẩn.

Rất ít công ty mua sữa tươi

Ông Vũ Phương Bình - chủ một trang trại chăn nuôi bò sữa tại TP.HCM cho biết hiện cả nước có hàng trăm công ty sữa nhưng thực chất chỉ có rất ít công ty thu mua sữa tươi. Chính vì vậy, nếu sữa của bà con không bán cho mấy công ty này thì không biết bán cho ai.

Điều mà nhiều người nuôi bò phàn nàn là cách kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn sữa hiện nay của đại lý sữa cũng không rõ ràng. Ông Trần Văn Điền cho biết thà khi người bán đến giao sữa thì bên đại lý kiểm tra ngay trước mặt người bán rồi thông báo ngay kết quả là sữa đạt hay không đạt để người bán còn biết. Đằng này, ai đến giao sữa thì họ chỉ lấy một ít sữa làm mẫu thử bỏ vào bịch, nói là đem về nhà máy kiểm tra. Đến một tuần sau, khi trả tiền, bên đại lý mới đưa bảng báo kết quả và định giá tiền. Vì vậy, trước đây mẻ sữa nào giao cho Công ty Dutch Lady, ông Điền cũng bị “trừ ngược trừ xuôi” mà không hiểu rõ lý do.

Theo ông Trần Bảo Minh - Phó Tổng Giám đốc của Vinamilk, nguyên liệu trong nước qua kiểm tra thường không đạt tiêu chuẩn về độ béo, độ đạm, độ khô... Mua 1,5 lít sữa nhưng khi cô lại cho đạt tiêu chuẩn chỉ còn một lít sữa. Ông Minh khẳng định nếu chất lượng sữa đảm bảo thì công ty ông sẵn sàng mua thu mua với giá 7.000-8.000 đồng/lít chứ không có ý định bớt xén.

Tuy vậy, ông Minh cũng không loại trừ việc sữa không đạt tiêu chuẩn có nguyên nhân từ đại lý khi trong quá trình đưa mẫu tới công ty sữa kiểm tra, có đại lý cố tình pha loãng sữa bằng cách đổ nước vào. Tuy nhiên, việc này rất khó “bắt tận tay day tận trán” vì các công ty thu mua không có nhiệm vụ cũng như không biết tìm đâu đủ người để giám sát các đại lý.

Ông Trần Bảo Minh cho rằng việc nhà máy sữa vừa là người mua lại là người kiểm tra chất lượng để từ đó quyết định giá rõ ràng là chưa hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra chất lượng sữa nếu nhà máy không chủ động làm thì chưa có một cơ quan nhà nước nào đứng ra làm việc này.