Bộ Tài chính chấp thuận tăng giá bán than

Theo đó, bộ Tài chính đồng ý việc điều chỉnh giá than cám bán cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón đảm bảo bù đắp được giá thành; đối với than cục bán cho sản xuất phân lân và phân đạm điều chỉnh tăng tiệm cận với giá thành (bằng khoảng 81% so giá thành).

Thời gian thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2008. Bước thứ 2, TKV được bán than cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón theo giá thị trường vào quý II/2009. Riêng giá than cho sản xuất điện được tạm thời giữ ổn định. Khi điều chỉnh giá điện, giá than bán cho điện sẽ được điều chỉnh từng bước theo lộ trình điều chỉnh giá bán điện.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, chánh văn phòng, Người phát ngôn của bộ Tài chính, việc điều chỉnh giá bán than cho 3 hộ tiêu thụ than lớn (xi măng, giấy, phân bón) lần này là một bước quan trọng trong việc điều hành giá than theo cơ chế thị trường. Ông nói rằng, quyết định này là đúng thời điểm và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý giá.

Quyết định tăng giá than dựa trên các lý do: thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thị trường trong nước, TKV và các đơn vị kinh doanh than đã giữ ổn định giá bán than cho các hộ tiêu thụ than lớn (kể cả điện) trong nước từ tháng 1/2008 đến nay.

Giá than hiện nay bán cho 4 hộ tiêu dùng than lớn thấp hơn giá thành từng chủng loại than (chỉ bằng khoảng 38 % đến 79% giá thành), thấp hơn giá bán cho các hộ tiêu dùng lẻ (chỉ bằng 30% đến 60%) và thấp hơn nhiều so với giá than xuất khẩu.

Lý do thứ ba, nếu không điều chỉnh một bước giá than trong năm 2008, mà chờ đến năm 2009 bán than theo cơ chế thị trường thì mức tăng giá bán than cho các hộ tiêu thụ than lớn sẽ tăng mạnh (có chủng loại than tăng hơn 2 lần). Ngoài ra, nếu Nhà nước điều chỉnh giá điện trong năm 2009 thì các hộ sử dụng than lớn (xi măng, giấy, phân bón) sẽ bị tác động đến giá sản phẩm đầu ra.

“Ngoài ra, hiện nay việc lấy lãi của xuất khẩu than để bù lỗ do bán than trong nước cho 4 hộ tiêu thụ lớn đồng nghĩa với việc khuyến khích xuất khẩu than (khoảng 20 triệu tấn/năm). Điều này là bất hợp lý và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, vì theo dự báo để đáp ứng nhu cầu sử dụng than trong nước, đến năm 2012 nước ta có khả năng phải nhập khẩu than”, ông Chi cho biết.