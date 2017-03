Bộ Thông tin đề nghị giữ giá điện, xăng hết năm

Sở dĩ Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra đề nghị về giá cả là do Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ ngành đóng góp cho nghị quyết giảm nhập siêu, kìm chế tốc độ tăng giá.

Xăng A92 đang có giá 14.500 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại bản nghị quyết, Chính phủ đề xuất từ nay đến hết tháng 6 chưa tăng giá các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, điện, nước, than, thép, xi măng, giấy phân bón, thuốc chữa bệnh, học phí, viện phí, giá các loại dịch vụ vận chuyển hàng không, đường sắt, xe bus công cộng. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng thời điểm từ nay đến tháng 6 không còn nhiều, trong khi giải pháp của Chính phủ đang bắt đầu phát huy tác dụng. Do vậy, cơ quan này đề nghị thời gian "kìm" giá nên kéo dài đến hết năm 2008.

Để hạn chế nhập siêu, kiểm soát lạm phát, Bộ Công Thương hôm 7/4 kiến nghị Chính phủ cần thắt chặt hơn nữa nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu,

Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có trách nhiệm quản lý giá thành, giá cả các hàng hóa do đơn vị sản xuất, kiểm soát hoạt động của các đại lý chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bán. Trong đó, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất; không tăng giá điện từ nay đến hết tháng 6/2008 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty Hóa chất đẩy mạnh hoạt động sản xuất phân bón, nhất là phân đạm urê bảo đảm đạt sản lượng 915.000 tấn, xem xét hỗ trợ nông dân dưới hình thức cung ứng phân bón trước và thu tiền cuối vụ.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN ưu tiên cung ứng đủ than cho các hộ sử dụng trong nước gồm điện, xi măng, phân bón, giấy từ nay đến hết tháng 6 không tăng giá bán than.

Tổng công ty Thép VN và Hiệp hội Thép VN chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất không bán tập trung số lượng thép lớn cho các đại lý để tránh hiện tượng găm hàng, nâng giá bán, triển khai việc cung ứng thép trực tiếp cho các dự án đầu tư lớn, mở rộng kênh phân phối tới tận tay người tiêu dùng.

Tổng công ty Xăng dầu cần theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, chủ động cân đối cung - cầu, nhập khẩu xăng, dầu ở thời điểm và mức giá hợp lý. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ trong việc chấp hành quy định về giá bán xăng dầu, trang thiết bị đong đếm...