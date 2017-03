Bộ trưởng Cao Đức Phát ơi, cứu chúng tôi!

Đừng để con tôm bị tẩy chay Theo anh Vũ, chi phí kiểm tra dư lượng kháng sinh dù làm mất đi 1/3 lợi nhuận thì DN cũng có thể cố gắng “gồng mình” được nhưng điều khó khăn hơn là người nuôi tôm miền Tây thả nuôi theo nhiều hình thức khác nhau và cách sử dụng thuốc kháng sinh của nông dân cũng không người nào giống người nào. Vì vậy, nếu kiểm tra hết từng ao tôm sẽ vô cùng tốn kém chi phí. Đó là chưa kể do thiếu dụng cụ vận chuyển, bảo quản nên các đại lý thu gom nguyên liệu thường dồn các lô hàng nhỏ của hàng chục nông dân thành một lô lớn dẫn đến việc kiểm tra nhiễm kháng sinh trong tôm nguyên liệu vô cùng khó khăn. Mặt khác, tuy ngành nông nghiệp đã khuyến cáo sử dụng kháng sinh Enrofloxacin và Ciprofloxacin ở mức hạn chế và phải trước lúc thu hoạch khoảng bốn tuần nhưng thực tế tâm lý chung của người nuôi tôm đều muốn sử dụng liều cao trộn vào thức ăn để tôm mau hết bệnh. Sử dụng kháng sinh 2-3 ngày thấy không ổn nhưng đàn tôm bị bệnh cũng đã khá lớn, vậy là người nuôi bán “non” để tránh lỗ vốn. Đây chính là những nguyên nhân mấu chốt dẫn đến dư lượng kháng sinh trong tôm còn rất cao, hậu quả là người nuôi tôm lãnh đủ nếu nhà nhập khẩu tẩy chay tôm Việt Nam. “Lời thỉnh cầu của tôi không gì ngoài mục đích mong muốn hàng chục ngàn công nhân của hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và hàng triệu người nuôi tôm miền Tây được cứu”. HÀM YÊNghi VASEP đã từng có công văn gửi Tổng cục Thủy sản và Bộ NN&PTNT kiến nghị ban hành quyết định cấm sử dụng kháng sinh Enrofloxacin và Ciprofloxacin trong nuôi tôm và hướng dẫn người nuôi sử dụng chất thay thế… nhưng chưa được quan tâm giải quyết thấu đáo. Nếu Bộ cứ tiếp tục cho người nuôi tôm sử dụng kháng sinh Enrofloxacin và Ciprofloxacin thì chắc chắn đầu năm nay nhiều nhà máy sản xuất tôm đông lạnh sẽ bị đóng cửa khi có thêm hàng hóa bị đối tác nước ngoài trả về vì dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép đến lần thứ tư. ÔngHỒ QUỐC LỰC,Chủ tịch Ủy ban Tôm của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) Kháng sinh Enrofloxacin đang được nông dân sử dụng trị bệnh teo gan trên con tôm, tuy nhiên các xét nghiệm thực tiễn cho thấy Enrofloxacin không có tác dụng đối với bệnh này vì nguyên nhân gây bệnh teo gan là do độc tố gây ra. Thực tế không phải người nuôi tôm nào cũng am hiểu hết tác dụng của từng loại thuốc trị bệnh tôm. Vì vậy, khi nghe các đại lý kinh doanh thuốc thú y thủy sản quảng cáo Enrofloxacin thì người nuôi cứ mua về sử dụng. Nếu không may tôm xuất khẩu sang nước ngoài bị trả về vì dư lượng kháng sinh cao vượt mức cho phép thì doanh nghiệp trong nước thua lỗ. ÔngVÕ VĂN PHỤC,Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam