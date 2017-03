Bộ TT&TT quyết tâm ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo

Nguyên nhân của việc ban hành Chỉ thị này theo Bộ TT&TT là do gần đây tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, thông tin trên mạng có nội dung không lành mạnh, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, khiêu dâm, bói toán, cờ bạc, lô đề có dấu hiệu bùng phát trở lại gây thiệt hại cho người sử dụng, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong dư luận.



Tin nhắn rác gây nhiều phiền toái cho người dùng. Ảnh minh họa:

Nhằm ngăn chặn việc phát tán những tin nhắn rác, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã có yêu cầu cụ thể giao cho 11 đơn vị thực hiện.

Trong đó, giao cho Cục Viễn thông tích cực phối hợp với Bộ Công an trong việc hoàn thiện và sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh nhân dân.

Nghiên cứu, đề xuất quy định quản lý giá cước tin nhắn quảng cáo hợp lý để thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện gửi các tin nhắn quảng cáo đúng theo quy định của pháp luật. Sớm hoàn thiện quy định quản lý dịch vụ điện thoại, nhắn tin trên nền Internet (OTT), trong đó bao gồm các quy định hạn chế tình trạng gửi tin nhắn rác từ Internet...

Chỉ thị trên cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin Quản lý chặt chẽ hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn trên đầu số dịch vụ của mình; nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động phối hợp với doanh nghiệp viễn thông di động trong việc xử lý các khiếu nại về dịch vụ nội dung liên quan tới dịch vụ của mình.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử, chỉ thị nêu rõ: Thiết lập cơ chế cảnh báo tự động (hiển thị bắt buộc) tới người sử dụng ngay khi vừa đăng nhập để sử dụng dịch vụ về các hình thức, dấu hiệu tin nhắn lừa đảo, thông tin lừa đảo trên môi trường mạng xã hội, trong các trò chơi điện tử trên mạng; hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách xử lý và thông báo vi phạm đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khi phát hiện tin nhắn lừa đảo, thông tin lừa đảo, thông tin không lành mạnh và thông tin vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu, Cục Viễn thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thanh tra Bộ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ trưởng….