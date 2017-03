Bỏ vàng “chơi” tiết kiệm

Nhu cầu vàng nữ trang thế giới giảm 21% Theo Báo VnExpress, trong báo cáo mới đây của Hội đồng vàng thế giới thì nhu cầu về vàng nữ trang trên thế giới trong quý I vừa qua đã giảm 21% so với cùng kỳ năm trước và là mức tiêu thụ thấp nhất kể từ năm 1993 trở lại đây. “Ngay cả trong nước, tuy chưa có một thống kê cụ thể nhưng nhu cầu về vàng nữ trang cũng đã giảm so với năm trước” - ông Đinh Nho Bảng, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nhận định. Theo ông Bảng, nguyên nhân của việc giảm này là do giá của nữ trang cao và cũng khó bán nên người dân hạn chế mua hơn.