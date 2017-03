Bơm bột rau câu vào tôm: Phạt chủ cơ sở 30 triệu đồng

Bà Cao Thị Kim Phượng bị bắt quả tang khi đang bơm bột rau câu vào tôm thương phẩm để tăng trọng lượng. Ảnh: KHẮC NHO

Ngày 8-8, ông Huỳnh Công Điềm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cao Thị Kim Phượng (30 tuổi, chủ cơ sở mua bán thủy sản ở thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) 30 triệu đồng do đã có hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

Hình thức phạt bổ sung là tiêu hủy số tôm đã bị bơm bột thạch rau câu.

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở NN&PTNT Phú Yên) đối với mẫu tôm thu giữ tại cơ sở mua bán thủy sản bà Phượng cho thấy tạp chất trong tôm là thạch rau câu, không có hóa chất độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, Chi cục QLTT Phú Yên nhận định việc bà Phượng sử dụng bột thạch rau câu bơm vào tôm nhằm làm tăng trọng lượng, giữ màu sắc cho tôm tươi hơn là hành vi gian lận thương mại, làm giảm chất lượng tôm, đánh lừa người tiêu dùng.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ngày 31-7, Chi cục QLTT Phú Yên phối hợp với Công an huyện Tuy An bắt quả tang cơ sở mua bán thủy sản của bà Cao Thị Kim Phượng đang bơm bột rau câu vào tôm thương phẩm.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 10 kg tôm thương phẩm đã bị bơm bột rau câu, 28 ống tiêm chuyên dùng bơm hóa chất, một kg hóa chất là bột rau câu nhãn hiệu Việt Xô cùng 14 kg tôm nguyên liệu chưa kịp bơm.

Theo tường trình của bà Phượng, bột rau câu sau khi được nấu thành hồ đặc sẽ đưa vào các ống tiêm rồi bơm vào từng con tôm thương phẩm. Sau khi được bơm bột rau câu, tôm sẽ tăng trọng lượng, có hình dáng lớn hơn, đẹp hơn; được xuất bán cho các cơ sở thu mua khác ở Phú Yên và các tỉnh lân cận.

Theo ông Huỳnh Công Điềm, kết quả kiểm tra cho thấy mỗi ngày cơ sở mua bán thủy sản của bà Phượng mua gom tôm thương phẩm từ nhiều đại lý, người bán tôm rồi bán sỉ lại cho nhiều cơ sở khác trong ngoài tỉnh với số lượng lớn nên lượng tôm bị bơm vào bột rau câu là rất lớn. Cơ sở mua bán thủy sản này hoạt động đã hơn một năm nay.