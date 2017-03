Bơm thêm 250.000 tỉ đồng vốn giá rẻ cho người kinh doanh

Vẫn còn lời than phiền Mặc dù số DN tiếp cận nguồn vốn ưu đãi ngày càng tăng, song vẫn có DN than rằng khó vay hoặc phải vay ngân hàng với lãi suất khá cao. Thực ra trong quá trình triển khai, NHNN Chi nhánh TP.HCM đã phối hợp với UBND các quận, huyện để rà soát lại nhu cầu vay vốn của từng đơn vị để đảm bảo không còn DN nào đủ điều kiện mà không được vay vốn. Hiện nay các DN chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi chủ yếu là do không đủ điều kiện cho vay. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM Sản xuất đèn chiếu sáng thông minh Tổng Giám đốc Công ty Khải Hoàn Trịnh Mỹ Ngọc cho biết thông qua chương trình kết nối, công ty đã vay vốn của Vietcombank Chi nhánh TP.HCM gần 100 tỉ đồng. Số tiền này được công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đèn chiếu sáng thông minh. “Nhờ có chương trình vay vốn ưu đãi này mà dự án đẩy nhanh được tiến độ và sẽ sớm đi vào sản xuất trong năm nay” - bà Ngọc cho hay. YT