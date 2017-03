Bốn cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết tại HOSE

Đó là Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT), Công ty CP Thủy sản Cửu Long (CLP), Công ty CP Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM) và Công ty CP Docimexco (FDG).



Theo đại diện HOSE, lý do hủy niêm yết do có số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp. Tổng kết về tình hình thị trường trong quý I-2014, HOSE cũng cho hay tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường quý I đạt 7,7 tỷ chứng khoán, tăng 40% so với quý 4-2013 và tăng 92% so với cùng kỳ năm 2013. Nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng, năm 2014 dự báo chứng khoán sẽ là một kênh sôi động.





YÊN TRANG