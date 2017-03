Bốn công ty Nhật liên doanh xuất khẩu cá ngừ đại dương

Công ty liên doanh này được thành lập với sự tham gia của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vinh Sâm (Phú Yên), bốn công ty của Nhật Bản gồm Rakuichi Broadband Solution Co, Ltd; Ohmasu Co., Ltd; I-Point Co, Ltd; At Work Co., Ltd và cá nhân ông Yoshisada Watanabe, với vốn đăng ký 2 triệu USD; trong đó phía Nhật góp 51%.

Bà Trịnh Thị Ngọc Sâm, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vinh Sâm, cho biết tháng 1-2012, các nhà đầu tư Nhật đưa sang hai tàu cấp đông có trọng tải 100 tấn và 30 tấn để cung cấp, vận chuyển các dịch vụ đánh bắt xa bờ, mua cá ngừ của ngư dân ngay trên biển; đồng thời tổ chức chuyển giao công nghệ đánh bắt, xử lý, chế biến cá ngừ cho ngư dân.

Dự kiến mỗi năm công ty xuất khẩu 2.000-3.000 tấn cá ngừ đại dương.

TẤN LỘC