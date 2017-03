Bong bóng vàng đang phình to

Chỉ trong vài ngày gần đây, giá vàng đã tăng rất nhanh, vượt qua mọi quy luật và đã gây sốc cho người dân cũng như “quét” tê liệt các kênh đầu tư. Theo các chuyên gia, bong bóng vàng đang hình thành với tốc độ nhanh chóng mặt.

Chỉ có mua vào

Dù giá vàng đang tăng như cơn điên nhưng ghi nhận thị trường sức mua vào của người dân vẫn mạnh.

Chị Phương, chủ tiệm vàng Bích Ngọc, 298 Lê Văn Sỹ, quận 3, cho biết trong ngày 22-8, lượng khách đến mua đông hơn rất nhiều, người bán thì hạn chế. Dường như họ còn kỳ vọng nhiều vào sự trỗi dậy của giá vàng nên đã đổ xô đi mua ngay từ hôm Chủ nhật.

“Đặc biệt, buổi sáng, khi giá vàng chưa kịp ổn định đã có rất nhiều khách đến mua vàng. Lúc ấy vàng chúng tôi bán ra là 48,3 triệu đồng/lượng nhưng khách vẫn mua vào. Nguyên nhân để người dân tiếp tục đổ đi mua là vì họ nghe ngóng thấy nói rằng giá vàng tiếp tục tăng” - chị Phương nói.

Theo chị Phương, ở những tiệm vàng nhỏ lẻ, khi giá cả biến động chủ yếu bán ra chứ mua vào rất ít nên thường hay hết vàng. Chính vì thế, khi đi mua ở đại lý F1 (tiệm vàng lớn - PV) cũng chỉ được mua rẻ hơn 30.000-40.000 đồng so với giá niêm yết mà người dân đi mua. Cho nên nếu ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau giá vàng giảm thì sẽ lỗ. Chính vì vậy rủi ro rất cao. Hầu hết chỉ kiếm lời từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Chủ tiệm vàng 45 Phan Bội Châu, quận 1 cho biết lượng khách buổi sáng đã đông nhưng lúc 15 giờ chiều qua, người dân đến mua còn đông hơn. Có lẽ sau nhiều ngày liên tiếp giá vàng cứ tăng, nhiều người không thể đợi giá vàng hạ nữa nên đã đi mua vào.

Tại khu phố vàng trên đường Bà Hạt, quận 10, lượng người đến giao dịch cũng đông hơn mọi ngày nhưng khách mua chiếm 60%, khách bán là 30%, 10% còn lại là khách vãng lai mua bán vì đang có nhu cầu cho công việc.

Riêng mặt hàng vàng nữ trang các chủ tiệm vàng trên cho biết giá cũng tăng theo vàng miếng nhưng đây không phải mùa nên bán rất chậm. “Dăm bữa nửa tháng có khi chưa bán được một món hàng nào” - chị Phương nói.

Tốc độ tăng của vàng quá nhanh trong một khoảng thời gian quá ngắn. (Ảnh chụp chiều 22-8) Ảnh: HTD

Cá mập thế giới đang làm giá

Một vấn đề mà nhiều người lo ngại là liệu vàng thế giới có bị làm giá hay không. Chuyên gia Đinh Thế Hiển cho rằng từ sáu tháng trước, khi nền kinh tế của nhiều quốc gia bất ổn, các tổ chức tài chính lớn có uy tín đã dự báo giá vàng thế giới sẽ đạt mức 2.000 USD/oz (tương đương 50 triệu đồng/lượng), thậm chí cán mức 2.500 USD/oz. Vì thế với bối cảnh nền kinh tế Mỹ u ám như hiện nay thì có thể giá vàng thế giới sẽ còn biến động mạnh. Theo ông Hiển, việc giá vàng thế giới tăng là không có gì bất ngờ. Nếu có bất ngờ thì đó là tốc độ tăng của vàng quá nhanh trong một khoảng thời gian quá ngắn.

Theo ông Hiển, giá vàng thế giới tăng ngoài lý do do sức khỏe của các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thì còn là do bị làm giá. Cần bóc tách giá vàng tăng ra để nhận diện cho rõ. Đồng tiền của các nền kinh tế lớn suy giảm thì đâu chỉ có vàng tăng giá mà các mặt hàng khác như dầu hỏa, lương thực… đáng lẽ cũng tăng giá chứ. Nhưng chúng ta đã không thấy giá dầu hỏa hay lương thực thực phẩm tăng mạnh như giá vàng.



“Theo tôi, giá vàng lúc này không loại trừ yếu tố làm giá. Nghĩa là giới tài phiệt trên thế giới gom vàng và gây hiệu ứng tâm lý xấu, quá u ám về các nền kinh tế lớn, sau đó khi thấy lực mua của nhà đầu tư (hầu hết là châu Á) tăng thì họ xả hàng ra bán thu lợi” - ông Hiển nhận định.

Hà Nội: Tấp nập đi mua vàng Một nhân viên giao dịch của cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông cho hay có những khách mang vài tỉ đồng tranh thủ mua vàng. Chỉ trong buổi sáng có đến gần 20 khách đến mua 10-20 lượng vàng/người. Họ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng 50 triệu đồng/lượng trong ngay tuần này. Có cả những khách ngoại tỉnh lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc cũng tới Hà Nội quyết định đổ tiền vào vàng để chờ chốt lời trong ngắn hạn.L.THANH

Còn ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam (VGB), cho rằng người dân trong nước cũng cảm thấy bị bất an hơn bao giờ hết, vì vậy việc tìm kiếm tới vàng như một trú ẩn an toàn trong trạng thái bất an.

DN nâng giá bán để tránh rủi ro

Ông Trần Thanh Hải cho biết trước đây khi có biến động giá vàng, các DN kinh doanh vàng thường cân đối với các ngân hàng thương mại để tránh những rủi ro. Nhưng hiện nay ngân hàng không còn nghiệp vụ cho vay vàng nữa nên họ “sáng kiến” ra một hình thức mới là đẩy giá bán lên, trong khi vẫn giữ nguyên giá mua. “Chẳng hạn, đáng ra giá bán là 48,6 triệu đồng/lượng thì DN vàng tăng giá lên 48,7 triệu đồng/lượng. Nếu mức giá này vẫn có đông người mua thì DN vàng lại tăng tiếp lên 48,75 triệu đồng/lượng. Như vậy, DN vẫn giữ được an toàn kinh doanh cho mình nhưng giá bán đã bị đẩy lên rất nhiều” - ông Hải nói.

“Chiều qua (22-8), giá vàng trong nước đã chênh lệch với thế giới 1,5 triệu đồng/lượng. Nhưng lượng người đến mua đông hơn buổi sáng. Nguyên nhân việc người dân theo dõi diễn biến giá vàng, thấy giá vàng được nâng lên liên tục nên đã mua vào” - ông Hải nói.

Nên liên thông giá vàng trong nước với thế giới Theo tôi, điều quan trọng lúc này là phải làm sao để thị trường vàng thế giới và thị trường trong nước thông suốt với nhau. Nghĩa là giá cả phải ngang bằng nhau hoặc nếu chênh lệch thì không đáng kể. Chứ nếu giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới nhiều sẽ dẫn tới nhập lậu vàng, tình trạng đầu cơ sẽ xuất hiện. Đến lúc này, những người đầu cơ sẽ gom USD từ thị trường chợ đen để mua vàng ở nước ngoài về. Hoặc ngược lại, giá vàng thế giới cao hơn giá vàng trong nước sẽ dẫn tới xuất lậu. Mà gom nhiều USD sẽ đẩy tỉ giá lên cao gây bất ổn đến tình hình ngoại hối và tác động tới lạm phát. Còn làm thế nào để giá trong nước và giá thế giới ngang bằng nhau thì Ngân hàng Nhà nước sẽ có cách điều phối bằng những quy định hay sự linh hoạt của mình trong thời gian tới. PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, thành viên Tư vấn Chính sách

Tài chính Tiền tệ Quốc gia Giá vàng sẽ đạt đỉnh mới Các nhà đầu tư trên thế giới đang chạy trốn khỏi đồng USD và euro. Chính vì thế rất khó để xác định đâu là đỉnh của giá vàng. Bởi giá vàng không có đỉnh. Tuy nhiên, giá vàng trong nước sẽ khác với giá vàng các nước là vì nó bị ảnh hưởng kép: Một là chịu ảnh hưởng tỉ giá VND/USD; hai là chịu sự chi phối rất lớn từ giá vàng thế giới. Chính vì thế trong tương lai gần, giá vàng sẽ đạt đỉnh cao hơn nữa. Ông TRẦN THANH HẢI, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam (VGB) Tỉ giá có thể bị tác động xấu từ vàng Với giá vàng cao như hiện nay, tôi lo vấn đề tỉ giá. Giá vàng trong nước cao, có khi chênh lệch với giá vàng thế giới sẽ khiến giới kinh doanh gom USD để nhập vàng. Nếu điều này xảy ra thì áp lực lên tỉ giá vào cuối năm là rất lớn. Giá vàng cao sẽ ảnh hưởng đến các kênh đầu tư khác, trong đó bất động sản và chứng khoán sẽ chịu tác động nhiều. Như với giá vàng hiện tại, người dân sẽ so kè khi mua bán nhà đất. Còn vàng tăng giá thì tiền nhàn rỗi, tiết kiệm sẽ dồn mua vàng không chảy qua chứng khoán, tiết kiệm. TS ĐINH THẾ HIỂN, Giám đốc Viện Nghiên cứu tin học

và kinh tế ứng dụng

YÊN TRANG - BÙI NHƠN