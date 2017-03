Bớt thủ tục cho khách qua sân bay Tân Sơn Nhất

Từ ngày 16-11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Trung tâm An ninh hàng không sân bay này đã bắt đầu soi chiếu chung hành lý xách tay của khách xuất cảnh tại một điểm. Việc thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian cho hành khách làm thủ tục và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo đó, tại nơi soi chiếu chung, hải quan kiểm tra hành lý của người xuất nhập cảnh (nhằm kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, kiểm tra giấy phép các mặt hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, thu thuế xuất nhập khẩu…). Cũng tại đây, lực lượng an ninh hàng không sẽ kiểm tra người và hành lý nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và an ninh tại sân bay (đảm bảo không có vũ khí, vật liệu nổ… có thể gây mất an toàn chuyến bay).

Thời gian, thủ tục qua sân bay Tân Sơn Nhất đã rút ngắn vì an ninh và hải quan soi chiếu chung. Ảnh: TRỌNG VINH

Theo ghi nhận, trong buổi sáng 16-11, tại ga quốc tế sân bay, nhiều hành khách làm thủ tục xuất cảnh khá nhanh. Điểm khác biệt lớn nhất so với trước là khu vực soi chiếu an ninh được chuyển đến vị trí lực lượng hải quan làm thủ tục. Lúc này, sau khi hành khách làm thủ tục check-in thì xếp hàng để kiểm tra an ninh và hải quan cùng lúc. Do hai lực lượng bố trí cùng chỗ đã giảm việc xếp hàng chờ làm thủ tục của hành khách từ ba lần như trước xuống còn hai lần.

Một hành khách ở quận 3 (TP.HCM) cho biết đã nhiều lần đi nước ngoài qua sân bay Tân Sơn Nhất và rất phiền phức khi phải xếp hàng, bị kiểm tra hành lý nhiều lần. “Hôm nay (16-11), việc kiểm tra hải quan và an ninh soi chiếu chung rất thuận tiện, hành khách bớt đi một khâu kiểm tra cảm thấy thoải mái hơn” - hành khách này nói.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kiêm Giám đốc Trung tâm An ninh sân bay, cho biết trung tâm an ninh đã dời tám máy soi chiếu an ninh đến vị trí bốn máy soi chiếu của hải quan và bố trí lại thành 12 máy để tăng cường năng lực soi chiếu. Ngoài ra, ở sân bay còn trang bị thêm các cổng từ, camera giám sát, thay thế các bảng hướng dẫn… để hành khách dễ dàng nhận biết và thực hiện theo quy trình kiểm tra soi chiếu chung. Theo ông Tiến, trong ngày đầu thực hiện theo quy trình mới, việc soi chiếu chung vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo thuận lợi cho hành khách và an toàn cho các chuyến bay.