Bung tiền hạ nhiệt chảo lửa chứng khoán

DƯ LUẬN NÓI GÌ? Băn khoăn... Những giải pháp cấp bách nhằm cứu thị trường chứng khoán đã thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có cả nhiều lo ngại: - “Việt Nam đang hướng theo nền kinh tế thị trường, vậy việc can thiệp để cứu thị trường có phù hợp các quy luật của một nền kinh tế dựa trên quan hệ cung cầu? Các giải pháp mà các nhà đầu tư đưa ra đều chỉ vì bảo vệ quyền lợi của chính mình và đi ngược lại quy luật của kinh tế thị trường. Việc tạm thời đóng cửa thị trường, ngừng giao dịch là các biện pháp phi thực tế và sẽ ảnh hưởng trầm trọng hơn. Việc mua lại một số cổ phiếu của các nhà đầu tư cũng phi thực tế. Chúng ta đang đối mặt với lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người, thị trường chứng khoán suy giảm chỉ tác động đến một bộ phận các nhà đầu tư. Do vậy, việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và chống lạm phát quan trọng hơn rất nhiều, nhất là không thể làm hai việc này cùng một lúc.” - “Thật ra TTCK đang đi đúng với giá trị thực của nó. Chỉ các nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ do đã mua không đúng với giá trị của cổ phiếu. Lúc họ lời lớn thì không thấy ý kiến rằng hãy thu thuế tôi đi, đến lúc thua lỗ lại kêu nhà nước cứu. Vấn đề quan trọng hiện nay của nhà nước là phải giảm lạm phát.” - “Đừng bao giờ nói và bắt Chính phủ bảo hộ TTCK. Các đơn vị có IPO phải chứng minh sự minh bạch rõ ràng, thành quả hoạt động hấp dẫn, đầy tiềm năng thì nhà đầu tư mới quan tâm. Hiện nay phát hành IPO ra sàn trung tâm chứng khoán chỉ có 30% mà giá trị thật đã phóng đại lên gấp 10 lần (không minh bạch), cho nên giả sử giá sàn xuống cỡ nào thì các doanh nghiệp cổ phần vẫn không sập tiệm.” - “Một điều quá rõ ràng là TTCK không hề khủng hoảng mà nó chỉ xì hơi, quả bom nổ chậm đang được tháo ngòi và lành mạnh hóa.” (Trích từ VNN)