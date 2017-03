Cá tra tăng giá kỷ lục, nhà máy đói nguyên liệu

Ngày 19-11, Công ty TNHH Hùng Vương (Vĩnh Long) đã thu mua với giá 20.400-21.000 đồng/kg, tăng thêm 800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay nhưng người nuôi không còn nhiều cá để bán. Trong khi hiện khoảng 30% số nhà máy đã tạm ngưng hoạt động vì không đủ cá chế biến.

Theo một chủ doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu ở Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ), tình trạng khan hiếm trên là do số nhà máy chế biến phát triển quá nhanh (trên 100 nhà máy), nguồn cung ứng cá thu hẹp do hàng loạt người nuôi treo ao. Ông Liêu Cẩm Hiền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Đến nay toàn tỉnh chỉ thả nuôi khoảng 260 ha, giảm hơn 40% so với năm 2009. Giá cá tra tăng nhưng nhiều người không thả nuôi vì sợ đến thời điểm thu hoạch, giá cá lại xuống như trước đây.

GIA TUỆ