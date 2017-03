Các mạng điện thoại đua “giành vé” 3G

Bước phát triển của các thế hệ mạng di động Hiện nay, mạng điện thoại di động đang ứng dụng công nghệ 2G: người sử dụng có thể truy cập web, download dữ liệu từ mạng. Thế hệ 3G là công nghệ mạng di động mới nhất, tập hợp các tiêu chuẩn và công nghệ mới về viễn thông quốc tế với các ưu điểm như: truyền dữ liệu băng thông rộng vô tuyến ở tốc độ lên đến 2,4 Mbps - nhanh gấp 46 lần so với công nghệ GPRS mà các mạng GSM (2G) đang dùng, truyền nhận dữ liệu băng thông rộng thay thế dần các hệ thống mạng chuyển mạch truyền thống băng thông thấp và lỗi thời. Chất lượng âm thanh của mạng 3G cũng “ngon” hơn. Có nhiều công nghệ để xây dựng một hệ thống hạ tầng viễn thông đạt chuẩn 3G nhưng ở Việt Nam hiện chỉ có ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xây dựng hệ thống mạng 3G là S-Fone, EVN-Telecom và HT Mobile của Hà Nội Telecom, trong đó S-Fone và EVN-Telecom đã chính thức triển khai một số dịch vụ 3G. Cả hai mạng này đều triển khai gói dịch vụ Mobile Internet trên điện thoại CDMA nhưng S-Fone có lợi thế hơn vì ngoài Mobile Internet, S-Fone còn có hai gói dịch vụ 3G “lần đầu tiên có ở Việt Nam” là VOD (Video on Demand) và MOD (Music on Demand), xem phim và nghe nhạc theo yêu cầu với sự vượt trội hơn về cả công nghệ lẫn những tiện ích mang lại cho khách hàng.