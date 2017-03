Các mẫu rau, củ được kiểm tra đều an toàn

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Nguyễn Xuân Hồng cho biết: Qua kiểm tra dư lượng thuốc BVTV và kim loại nặng từ 50 mẫu rau sống lấy tại Hà Nội và TP.HCM đều cho kết quả an toàn. Cụ thể, có 29 mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV với hàm lượng rất nhỏ, trong ngưỡng an toàn; 20 mẫu có kim loại nặng cũng nằm trong ngưỡng an toàn.

Đối với các loại mực khô, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã lấy 54 mẫu mực khô tại các chợ, cơ sở chế biến ở Quảng Ninh, Nha Trang và TP.HCM để kiểm tra. Kết quả, 54/54 mẫu mực khô sơ chế và mực khô tẩm gia vị ăn liền đều không phát hiện nhiễm vi sinh vật gây bệnh Salmonella; các chỉ tiêu E. Coli không vượt quá giới hạn; không phát hiện độc tố nấm mốc Aflatoxin B1, hóa chất cấm Rhdamine B và Trichlorfon. Duy chỉ có một mẫu phát hiện nhiễm Chloramphenicol vượt mức cho phép.

HUY HÀ