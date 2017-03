Các nhà tài trợ cam kết cho vay gần 6,5 tỉ USD

Luật sư NGUYỄN TIẾN LẬP (Văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự): Ở các nước phát triển, quá trình chuyển dịch sở hữu về đất đai từ người dân, doanh nghiệp vào Nhà nước là có và cơ bản ổn thỏa, còn ở Việt Nam lại là chuyện lớn, khó xử lý. Lý do có nhiều nhưng theo tôi có hai vấn đề cơ bản. Thứ nhất là về quan niệm, chúng ta vẫn có quan niệm là Nhà nước vẫn cần và nên “ôm tất”, bao gồm cả phát triển kinh tế. Do đó, nếu một dự án đã được Nhà nước phê duyệt rồi thì thành việc của Nhà nước. Trong khi ở các nước, hoạt động kinh tế là chuyện của người dân, Nhà nước chỉ đóng vai trò giám sát, điều tiết vĩ mô và trọng tài nên không có sự phân biệt đối xử giữa dự án đầu tư hàng ngàn tỉ với các trang trại canh tác nhỏ lẻ của nông dân. Mọi chủ thể đều bình đẳng. Thứ hai là hiện tượng lạm dụng chính sách và pháp luật đang diễn ra tràn lan ở nước ta, bao gồm cả tham nhũng. Do đó, các chính sách và pháp luật đều bị bóp méo.

Từ góc độ một chuyên gia nghiên cứu về luật pháp, tôi cho rằng không nên sửa Luật Đất đai trước khi có bản Hiến pháp mới, không đặt cái cày trước con trâu. Ngoài ra, hãy nghiên cứu một cách bài bản để làm gọn nhẹ và thông thoáng hơn đối tượng điều chỉnh của Luật Đất đai với việc chia ra và tập trung vào từng vấn đề riêng, cụ thể chứ không hòa trộn tất cả vào một đạo luật như vậy, làm cho nó quá phức tạp và rắc rối, đầy mâu thuẫn đến mức chính cán bộ Bộ TN&MT cũng không thuộc và lý giải hết được.