Các tiệm vàng ép giá mua

Trong quý I-2008, cụ thể là ngày 1-3-2008, dù giá vàng trong nước đứng ở ngưỡng cao là 19,2 triệu đồng/lượng nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua. Trong khi năm nay, mới chỉ vào trung tuần tháng 2, giá vàng đã leo lên lại ngưỡng này nhưng người dân lại muốn bán càng nhanh càng tốt.

Sợ rớt giá

Hôm qua (14-2), mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tiệm vàng tại TP.HCM vẫn tiếp tục cảnh đông đúc người mang vàng đến bán. Giá vàng thế giới trong buổi sáng qua đã được chốt phiên ở mức 942 USD/ounce, tương đương 19,87 triệu đồng/lượng. Ngay sau đó, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào, bán ra là 19,07-19,15 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ thêm 20.000 đồng/lượng so với ngày trước đó. Tuy nhiên, tại thị trường tự do, một số tiệm vàng đã kéo giá mua vào xuống mức 19 triệu đồng/lượng do lo ngại giá vàng còn xuống nữa.

Anh Lê Hữu Thọ, một người dân đi bán vàng trong ngày hôm qua, nói: “Có bao nhiêu vàng với một ít nữ trang lẻ đã mua trước đây thì nay vợ chồng tôi đem đi bán hết. Nhưng tiệm vàng họ chỉ mua vào với giá 19,04 triệu đồng/lượng đối với loại vàng miếng một lượng trở lên, còn loại nhỏ thì tôi chỉ bán được có 19 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, tôi cũng hài lòng rồi vì sợ giá còn xuống nữa”.

Chủ một tiệm vàng tại quận 10 cho biết: “Trong mấy ngày qua, người dân chỉ đổ xô đi bán mà không có ai mua vào trong khi xu hướng giá vàng hiện nay lại không ai có thể dự đoán được. Vì vậy, chúng tôi rất ngần ngại việc ôm vàng vào lúc này”. Cũng theo vị này, những ngày thường sau khi mua vào rồi, hầu hết tiệm vàng nếu không nhận định được hướng đi của vàng thì phải đi bán lại ngay cho các ngân hàng hoặc các công ty vàng lớn trong nước. Tuy nhiên, hôm qua là ngày cuối tuần nên các ngân hàng cũng như các công ty vàng lớn không có giao dịch. Vì vậy, một số tiệm vàng phải kéo giá mua vào thấp một chút so với giá niêm yết của các công ty khoảng 10.000 đến 50.000 đồng/lượng.

Bàn về tâm lý lo sợ ôm vàng sẽ lỗ của các tiệm vàng, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng rất khó lỗ. Xu hướng giá vàng thế giới trong những ngày tới có thể sẽ rớt nhẹ nhưng biên độ có thể vẫn dao động ở ngưỡng 930 đến 950 USD/ounce. Trong khi đó, nhìn vào độ chênh lệch giữa giá thế giới và giá trong nước thì biên độ hiện nay đã lên đến gần 900.000 đồng/lượng. Theo đó, dù giá thế giới có giảm nhưng các tiệm vàng cũng như doanh nghiệp có thể xuất vàng ra cho các nước khác. Như vậy, mua vào với giá 19 triệu đồng/lượng không thể nào nói là lỗ được.

Ông Khánh cũng nhận định hiện giá vàng thế giới đang có đà lên, nếu phá được mức cản 950 USD/ounce thì có thể sẽ tăng lên đến 975 USD/ounce hoặc hơn nữa.

Năm ngoái chen mua, năm nay chen bán

Dù cùng một mức giá nhưng năm ngoái và năm nay người dân lại có những động thái hết sức trái chiều và ứng xử khác nhau.

Ở thời điểm này năm ngoái, dù giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới đến gần 500.000-600.000 đồng/lượng nhưng người dân vẫn ham mua vào. Trong khi năm nay, giá thế giới còn cao hơn giá trong nước đến gần 900.000 đồng/lượng nhưng vẫn ít ai mua vào.

Nguyên nhân năm ngoái người dân đổ xô đi mua vàng là do người dân có niềm tin vào kênh đầu tư này. Theo quan niệm của người dân khi đó, với mức lãi suất tiền gửi không quá 12%/năm thì các ngân hàng không thể hấp dẫn được người dân gửi tiết kiệm. Vì vậy, lượng tiền nhàn rỗi này có thể sẽ được người dân ưu tiên tập trung đầu tư vào các kênh như bất động sản, chứng khoán và vàng. Trong khi thực tế lúc đó là bất động sản và chứng khoán đều xìu xuống và chỉ còn mỗi giá vàng là tăng nóng. Đây chính là lý do khiến nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội được đổ dồn vào kênh đầu tư vàng.

Còn năm nay, việc người dân chủ yếu đi bán, theo lý giải của ông Huỳnh Trung Khánh là do tình hình đã khác rất nhiều. Hơn nữa, mức giá thời điểm này người dân cho rằng đã cao rồi. Trong khi vào quý I-2008, sau khi giá vàng leo lên trên 19 triệu đồng/lượng thì lại lập tức tuột dốc và có tháng chỉ còn 16 triệu đồng/lượng. Người dân lo ngại mức giá của năm nay có thể là một kịch bản lặp lại và nhanh chóng bán ra để kiếm lời. Năm nay, kinh tế cũng một phần khó khăn hơn, ít người có tiền để đi mua vào.