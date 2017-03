Các tiệm vàng liên tục thay đổi giá

So với 30 phút trước đó, chiều bán điều chỉnh giảm tới 300.000 đồng và giá mua cũng mất 160.000 đồng một lượng vàng. So với kỷ lục cao nhất từ trước đến nay là 38,44 triệu đồng lập được hôm sáng thứ bảy, vàng SBJ đã thụt lùi 450.000 đồng.



Tương tự, hầu hết các thương hiệu vàng lớn khác cũng đưa giá bán xuống dưới 38 triệu đồng, phổ biến ở 37,95 triệu đồng, giảm 150.000 đồng so với đầu ngày.



Trước đó, thị trường vàng trong nước cũng đã có một ngày hạ nhiệt, khi giá đột ngột dâng cao vào sáng thứ bảy và điều chỉnh giảm ngay trong buổi chiều.



Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường tự do cũng đang được neo ở mức cao. Lúc 9h, các điểm thu đổi báo giá mua và bán ở 22.200 - 22.350 đồng mỗi USD, không thay đổi nhiều so với hôm thứ bảy. Không khí giao dịch vàng và đôla tự do tuần vừa rồi nóng trở lại khi giá ngày càng leo thang.





Giao dịch trên thị trường vàng sôi động trở lại trong tuần

vừa rồi khi giá tăng cao. Ảnh: Koreantimes.



Theo Thanh Bình ( VNE)



Trong khi giá trong nước giảm, trên thị trường quốc tế, tính đến 8h32 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.394,20 USD, tăng 5,10 USD so với mở cửa. Đà tăng của vàng sáng nay diễn ra sau khi tăng trưởng 3% hồi tuần trước, do căng thẳng tại Trung Đông leo thang cùng cuộc khủng hoảng nợ châu Âu khiến nhà đầu tư lo lắng. Đây cũng là đợt tăng giá dài nhất của vàng kể từ hồi tháng 9 năm ngoái.Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR cho biết lượng dự trữ vàng của họ giảm xuống còn 1.223,098 tấn trong ngày hôm qua, mức thấp nhất suốt 9 tháng gần đây.Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật sáng nay giảm 0,2% do các hoạt động chốt lời sau 5 ngày đi lên liên tiếp. Đồng euro đi vững tại châu Á, sau khi một quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho rằng có thể ECB sẽ tăng lãi suất cơ bản trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED.