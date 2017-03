Các vụ cháy, nổ xe Honda: Công ty Honda chưa phát hiện lỗi kỹ thuật

Theo TS Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Viện Bỏng Quốc gia, ngày 8-12, cháu Vân được các bác sĩ ở BV Việt Đức chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Sau nhiều ngày chữa trị ở đây, bé vẫn hôn mê và do vết bỏng quá sâu, toàn thân bị viêm nhiễm nên bác sĩ đã cắt bỏ những phần hoại tử. Vài ngày gần đây, bé liên tục sốt cao, thở dốc và sức khỏe ngày càng giảm sút.

Ngày 13-12, bé tử vong do suy hô hấp, suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng.

Nhiều vụ nổ xe do Honda sản xuất

Chỉ trong vòng năm ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội lại xảy ra hai vụ cháy nổ xe Honda. Đó là vụ một xe Air Blade và một xe SH bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt. May mắn là hai người đang điều khiển kịp nhảy ra ngoài, bảo toàn tính mạng.

Trong thông cáo phát đi ngày 13-12, Công ty Honda Việt Nam thừa nhận có một số trường hợp xe cháy đã xảy ra. Tuy nhiên, Honda khẳng định chưa tìm thấy bất cứ sản phẩm nào có lỗi gây ra các vụ cháy trên. Về trường hợp chiếc Air Blade cháy ngày 10-12, Honda cho biết chưa thể tiến hành điều tra nguyên nhân do chưa tiếp cận được xe. “Hiện chiếc xe trên đang được cơ quan công an giữ phục vụ cho quá trình điều tra. Do đó, chúng tôi không thể tiến hành điều tra nguyên nhân đối với chiếc xe và cũng chưa có bất cứ thông tin về nguyên nhân vụ cháy tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân” - thông cáo của Honda Việt Nam đề cập.

Chỉ sau vài phút bốc cháy, chiếc xe BKS 29Y7-5455 chỉ còn lại khung sắt. Ảnh: CTV

Đây cũng là lý do được Honda đưa ra khi trả lời về vụ xe Dream phát nổ ở Bắc Ninh khiến hai người thiệt mạng. Đối với trường hợp xe Honda SH cháy ngày 12-12-2011, dù phía Honda đã xác minh rằng chiếc xe SH này không phải là sản phẩm do Honda Việt Nam sản xuất nhưng Honda rất sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để cùng tìm ra nguyên nhân...

Người tiêu dùng tiếp tục hoang mang

Cách trả lời trên của Honda Việt Nam cho thấy việc tìm ra nguyên nhân phụ thuộc nhiều vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Thế nhưng đến chiều 13-12, một lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an cho biết vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ nổ xe gây hoang mang dư luận. Trong khi trước đó, đại diện của Viện đã bước đầu đưa ra kết luận rằng việc chiếc xe nổ không liên quan đến bom mìn.

Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Công an TP Bắc Ninh, cho biết: “Cơ quan công an vẫn đang khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh để điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là kết luận chính thức của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an. Chúng tôi cũng đang đợi kết luận này để có cơ sở giải quyết”.

Việc các cơ quan chức năng chưa thể đưa ra kết luận khiến người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục lo sợ.

Hà Nội: Lại thêm một xe máy bị cháy Khoảng 17 giờ ngày 13-12, tại trụ số H7N5 phía hạ lưu cầu Chương Dương, chiếc xe tay ga Bella (Suzuki) BKS 29Y7-5455 đang lưu thông trên cầu bỗng nhiên bốc cháy. Người điều khiển xe đã kịp chạy thoát. Vụ cháy đã khiến toàn bộ cầu Chương Dương và những tuyến đường liên quan như Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải cho đến Hàng Đậu, Yên Phụ, Trần Hưng Đạo bị ách tắc nghiêm trọng nhiều giờ. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. T.VĂN - N.PHONG

THÀNH VĂN - MINH HÀ - BÁ HUY