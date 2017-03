CAEXPO: Ký kết các hợp đồng trị giá gần 20 tỷ USD

Các hợp đồng hợp tác quốc tế liên quan đến những lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng, chế tạo công nghiệp, vận tải, năng lượng, cơ sở hạ tầng, du lịch, phân phối và hậu cần. Đầu tư ra nước ngoài chiếm tới 40% tổng giá trị các hợp đồng hợp tác quốc tế, tăng 16,6% so với hội chợ Trung Quốc-ASEAN Expo lần thứ 9.



Trong khi đó, các thỏa thuận giữa doanh nghiệp Trung Quốc và đối tác nước ngoài đến từ 9 nước thành viên ASEAN đạt 3,4 tỷ USD, tăng 30% so với cách đây một năm. Số tiền đó chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ sinh học, nông nghiệp hiệp đại, dược phẩm cổ truyền của Trung Quốc, thương mại điện tử và du lịch, so với các mảng được ưa chuộng trước đó là chế tạo truyền thống và khai khoáng.



Hội chợ lần này đã thu hút sự quan tâm ngày một tăng từ các doanh nghiệp ở các nước và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Canada, Australia, Nga và Hong Kong.



Tại Hội nghị Bàn tròn về Hợp tác Đầu tư của hội chợ trên, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận về các ý tưởng đầu tư qua lại nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau và việc xây dựng lộ trình cho hợp tác công nghiệp. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về các khu vực ưu tiên về hợp tác công nghiệp trong năm 2014.



Theo ông Corazon H. Dichosa, quan chức Ủy ban Đầu tư của Philippines tham gia cuộc họp này, cho rằng các nước ASEAN và Trung Quốc bổ sung cho nhau trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, và cả hai bên cần hỗ trợ lẫn nhau như "những người anh em." Trong khi đó, Giáo sư Gao Ge của Viện Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN của trường Đại học Quảng Tây, cho rằng lộ trình hợp tác công nghiệp trên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư qua lại giữa Trung Quốc và ASEAN và mang lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên.



Về phần mình, Tổng vụ trưởng Phát triển Xuất khẩu Quốc gia, Bộ Thương mại Indonesia, Gusmardi Bustami, cho rằng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc có thể đạt 500 tỷ USD vào năm 2015. Theo số liệu thống kê, giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc đã đạt 318,6 tỷ USD năm 2012, tăng 13,6% từ mức 280,4 tỷ năm 2011.



Ông Gusmardi Bustami lưu ý rằng tổng vốn đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc đang tăng trưởng với nhip độ nhanh hơn và đạt gần 100 tỷ USD vào tháng 7/2013. Theo ông, thương mại giữa Indonesia và Trung Quốc đã tăng 21,4% trong 5 năm qua, đưa Trung Quốc lên vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia hiện nay, với kim ngạch song phương đạt 50 tỷ USD năm 2012, chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại cùng kỳ của đất nước “vạn đảo.”





Theo TTXVN