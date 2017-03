Cái chết của một thương hiệu

Chất lượng có trời mới biết

Những tháng cuối năm 2007, dấu hiệu bất thường trong một số mẫu khóa của Công ty CP khóa Minh Khai trên thị trường bị trinh sát Đội Chống hàng giả - Phòng PC15 - CATP Hà Nội phát hiện.

Trong trụ sở công ty này ở 125D Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng không có xưởng hay dây chuyền sản xuất khóa Minh Khai kiểu tay nắm tròn mang ký hiệu MK14F, loại đánh số No từ 6 đến 10. Thế nhưng trên thị trường có rất nhiều khóa dạng này được bán với giá từ 84.000 đồng/chiếc trở lên.

Chiếc nào cũng in biểu tượng “hàng Việt Nam chất lượng cao, tiêu chuẩn ISO 9001:2000”. Đáng chú ý đây là thời điểm Công ty CP khóa Minh Khai đang chuẩn bị chuyển xuống địa chỉ mới tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Đa số công nhân được cho nghỉ việc thì làm sao có thể sản xuất được hàng? Các loại khóa bán ra đều mới, không phải là hàng tồn kho. Vậy những ổ khóa này từ đâu ra? Chất lượng của chúng ra sao? Hàng loạt câu hỏi được trinh sát khẩn trương, thận trọng xác minh, bởi dù sao đây cũng là thương hiệu khá nổi trên thị trường.

Đầu tháng 1-2008, câu trả lời phần nào hé lộ. Toàn bộ khóa Minh Khai kiểu tay nắm tròn mang ký hiệu MK14F đều có xuất xứ từ Trung Quốc. “Công nghệ”, “dây chuyền sản xuất” của Công ty CP khóa Minh Khai áp dụng là đổi vỏ hộp Trung Quốc thành vỏ khóa Minh Khai rồi bán ra thị trường.

Để “ru ngủ” người tiêu dùng, Công ty CP khóa Minh Khai chỉ cần gia công dòng chữ “hàng Việt Nam chất lượng cao” là xong.

Chỉ cần thay vỏ hộp, khóa Trung Quốc đã thành khóa Minh Khai

Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Sau khi tập hợp đủ các tài liệu, chứng cứ, báo cáo chỉ huy Phòng PC15, chiều 14-1, các trinh sát Đội Chống hàng giả bất ngờ ập vào căn phòng tầng 1 tòa nhà 14 tại địa chỉ 125D Minh Khai, nơi Công ty CP khóa Minh Khai đang thuê để làm văn phòng đại diện.

Bên trong căn phòng có 3 công nhân đang tiến hành tháo vỏ hộp khóa Trung Quốc mang nhãn hiệu Frego thành khóa Minh Khai. Số khóa này được Công ty CP khóa Minh Khai nhập khẩu thông qua Công ty Ngôi sao Châu Âu Việt Nam, trụ sở tại phố Tây Sơn, Hà Nội. Theo tường trình của ba công nhân, họ làm công việc này theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty.

Khi thay vỏ, công nhân tháo bỏ các phần hướng dẫn bằng tiếng Anh và để vào đó hướng dẫn, phiếu CKS, bảo hành… của khóa Minh Khai. Trong hơn 1.000 chiếc khóa tại hiện trường đã có 284 chiếc được “thay da đổi thịt”.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác Đội Chống hàng giả kiểm tra một phân xưởng tại nhà máy mới của Công ty CP khóa Minh Khai ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 284 thùng khóa bên ngoài ghi tiếng Anh; bên trong có 8.520 chiếc khóa ngoài vỏ ghi nhãn hiệu Frego, sản xuất tại Trung Quốc.

Kiểm tra khóa Minh Khai giả thu giữ tại công ty

Nhưng khi mở hộp thì toàn bộ khóa, chìa khóa và các chi tiết đều đã dập nhãn chìm Minh Khai. Lô hàng này chỉ có tờ biên bản bàn giao từ công ty nhập là Ngôi sao Châu Âu Việt Nam.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Trương Minh Quang - Tổng Giám đốc Công ty CP khóa Minh Khai không xuất trình được hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Trung Quốc trong sản xuất khóa mà chỉ có giấy tờ nhập hàng qua Công ty Ngôi sao Châu Âu Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại BNB. Hợp đồng kinh tế này chỉ mô tả sản phẩm, không có bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn...

Bản chất của nó là hợp đồng mua bán, không phải hợp đồng sản xuất. Hôm qua 15-1, Đội Chống hàng giả - Phòng PC15 bắt đầu làm việc với các đơn vị cung cấp khóa cho Công ty CP khóa Minh Khai để làm rõ hành trình của số khóa này cũng như thời gian hợp tác giữa các bên.

Cơ quan Công an cũng đã làm việc với lãnh đạo Công ty CP khóa Minh Khai để xem xét, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Điều khiến dư luận băn khoăn là nếu không có sự phát hiện, can thiệp của cơ quan Công an, đến bao giờ những sản phẩm “hồn Trương Ba” này mới bị lộ tẩy?

Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước nguy cơ đổ vỡ của một thương hiệu đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường? Những câu hỏi này đang chờ được giải đáp.