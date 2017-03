Cấm bán rượu bia ở bến xe: Vi phạm quyền kinh doanh

Đề xuất cấm bán rượu bia ở bến xe, cấm quảng cáo bia, in khuyến cáo trên chai bia… vướng căn cứ pháp lý.

Cấp phép kinh doanh không phụ thuộc vào địa điểm

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) cho biết rượu thuộc nhóm hàng hóa hạn chế kinh doanh. Việc kinh doanh (bán buôn và bán lẻ) rượu cần có giấy phép kinh doanh rượu do ngành công thương quản lý. Người kinh doanh cần đáp ứng điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, có hợp đồng bán lẻ với nhà cung cấp rượu… thì được cấp phép. Việc cấp phép không phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh. Hiện nay không có căn cứ pháp lý để không cấp phép bán rượu ở bến xe, trạm dừng chân… Về phần bia thì hiện không thuộc nhóm hàng hóa hạn chế kinh doanh, không bị quản lý bằng giấy phép kinh doanh riêng như rượu, cũng không có căn cứ pháp lý nào để cấm bán bia.

Phòng Đăng ký kinh doanh cũng cho biết muốn cấm bán rượu bia như đề xuất của Bộ GTVT thì phải có quy định rõ ràng thì mới khả thi. Căn cứ để cấm phải hợp lý, đồng thời phải có quy hoạch cụ thể và liệt kê địa điểm chi tiết. Nói chung chung là hạn chế “dọc hai bên tuyến đường bộ” thì không thể thực hiện được.

Việc cấm bán bia rượu tại các trạm dừng dành cho khách du lịch như thế này liệu có khả thi? Ảnh: HTD

Cần phải nói thêm, trước đây, vào năm 1999, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) có ban hành Thông tư 12/1999 về kinh doanh rượu. Trong đó có cấm bán rượu tại bệnh viện, trường học, công sở, bến tàu, bến xe, nhà ga, sân bay, sân vận động, nhà văn hóa, nhà thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, thông tư này đã hết hiệu lực, thay bằng Thông tư 10/2008 của Bộ Công Thương về sản xuất, kinh doanh rượu. Thông tư 10/2008 lại không duy trì quy định cấm này. Do đó, hiện nay không có hạn chế về địa điểm kinh doanh rượu.

Quảng cáo: Đã có hạn chế

Về việc cấm quảng cáo và in khuyến cáo, một nguồn tin trong lĩnh vực kinh doanh bia - rượu - nước giải khát cho biết trong quy định về quảng cáo đã có một số hạn chế với mặt hàng rượu như cấm quảng cáo rượu trên 15 độ cồn (Thông tư 43/2003 hướng dẫn Pháp lệnh Quảng cáo). Tuy nhiên, không có hạn chế nào đối với quảng cáo bia. Do đó cũng không có căn cứ để ngưng quảng cáo bia trên truyền hình, truyền thanh, báo chí và panô như đề xuất của Bộ GTVT. Thậm chí, số lượng nhãn hiệu bia trên thị trường không nhiều nhưng doanh thu không ít cho ngành quảng cáo. hơn nữa quảng cáo bia luôn có chiến lược dài hạn. việc cấm quảng cáo, nếu có thì phải lấy ý kiến và cân nhắc kỹ lưỡng bởi nó sẽ gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn cho rất nhiều doanh nghiệp.

Nguồn tin này cũng cho biết hiện chỉ có Thái Lan quy định doanh nghiệp sản xuất bia phải in khuyến cáo trên từng chai bia về tác hại của lạm dụng bia. Ở nước ta cũng từng có nhiều tranh luận về việc in hay không in khuyến cáo trên chai bia. Nếu in khuyến cáo kiểu như “đã uống bia, đừng lái xe” thì cũng có thể được chấp nhận, nếu buộc in khuyến cáo “rùng rợn” như kiểu của thuốc lá thì sẽ gây phản cảm.

Cấm bán, cấm quảng cáo Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Bộ GTVT đề xuất: - Bộ Công Thương ban hành quy định cấm bán rượu bia tại các bến xe, các trạm dừng nghỉ trên đường bộ, nơi vui chơi giải trí dành cho trẻ em và hạn chế mở thêm các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu bia dọc hai bên tuyến đường bộ. Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rượu bia phải đưa các khuyến cáo tác hại do lạm dụng của rượu bia gây ra trên bao bì của sản phẩm. - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu ban hành quy định không quảng cáo rượu bia trên truyền hình, truyền thanh, báo chí và panô trong quý III-2011. TP.HCM từng có ý định cấm bán rượu tại các vũ trường vì đây là địa điểm nhạy cảm, lạm dụng rượu bia dễ phát sinh tệ nạn. Tuy nhiên, do không đủ căn cứ pháp lý nên không thể cấm.

QUỲNH NHƯ