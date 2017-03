Cấm Cty DIJ không được làm tư vấn trong 2 năm

Gần 2 tháng sau, UBND tỉnh tiếp tục có quyết định phê duyệt kế hoạch Gói thầu số 06, với giá hơn 9,1 tỷ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Do vậy, chủ đầu tư đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng DIJ Hà Nội (Cty DIJ) tiến hành lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 06. Theo đó, có 7 nhà thầu tham gia đấu thầu dự án.



Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu đã lập một số nội dung không đúng theo Luật Đấu thầu, làm hạn chế các nhà thầu như quy định về năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà thầu không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), cụ thể: Doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm (2005, 2006, 2007) lớn hơn 80 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trung bình 3 năm lớn hơn 1 tỷ đồng, không có năm nào giá trị âm; vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có hiệu lực trước ngày phát hành hồ sơ mời thầu lớn hơn 50 tỷ đồng.



Về vấn đề này, Thanh tra Sở KH&ĐT đã yêu cầu điều chỉnh lại các điều kiện trong hồ sơ mời thầu, nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện điều chỉnh không đầy đủ dẫn đến cả 7 nhà thầu tham gia dự thầu đều không đủ điều kiện trúng thầu. Nhưng, không hiểu sao sau đó, đơn vị tư vấn đấu thầu lại có đơn kiến nghị đồng ý chấm thầu đơn vị trúng thầu là Cty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển nông thôn (1 trong 7 đơn vị tham gia dự thầu) dù đơn vị này có 2 đơn giá bỏ thầu và hồ sơ dự thầu không bảo đảm tính pháp lý về mặt thủ tục như ngày công chứng của 6 hợp đồng kê khai sau ngày mở thầu. Để rồi, Sở KH&ĐT cũng làm tờ trình về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gửi UBND tỉnh đồng ý chọn nhà thầu trên.



Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm này là do Sở KH&ĐT đã để lộ các văn bản nội bộ của Phòng Thanh tra và Phòng Thẩm định đầu tư, dẫn đến có kiến nghị của nhà thầu. Chưa kiểm tra chặt chẽ khi thẩm định hồ sơ mời thầu nên không phát hiện những sai sót trong hồ sơ mời thầu mà vẫn trình UBND tỉnh phê duyệt…



Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương huỷ bỏ cuộc đấu thầu Gói thầu số 06 do hồ sơ dự thầu của cả 7 nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Giao Sở KH&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện Gói thầu số 06 theo đúng quy định. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cán bộ trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đấu thầu Gói thầu số 06. Giám đốc Sở KH&ĐT rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đấu thầu trong việc ký trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc và các cá nhân có liên quan của Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang vì đã để xảy ra những thiếu sót. Đồng thời, cấm Cty DIJ không được tiếp tục làm tư vấn Gói thầu số 06 và các công trình khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian 2 năm (9/2009 - 9/2011).

Theo Lê Nguyên (báo Thanh Tra)