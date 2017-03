Cấm cửa hàng bán lẻ thịt, cá, rau củ: Có vi phạm quyền tự do kinh doanh?

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 2-8 có bài phản ánh những lấn cấn trong Quyết định 64 của UBND TP.HCM mới ban hành về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm.

Quyết định 64 quy định chỉ được kinh doanh bán lẻ thịt gia súc, gia cầm (tươi hoặc đông lạnh, sơ chế), thủy sản như cá, tôm, cua, mực (tươi hoặc đông lạnh), rau củ quả trong phạm vi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng văn minh tiện lợi mà thôi.

Thế nào là “văn minh tiện lợi”?

Điều nhiều người thắc mắc là quy định cửa hàng văn minh tiện lợi trong Quyết định 64 cần được hiểu như thế nào. Bởi lẽ nếu tiêu chí này không cụ thể, rõ ràng thì sẽ không rõ số phận của rất nhiều cửa hàng bán lẻ thịt cá, rau củ quả không nằm trong khu vực chợ, siêu thị trên địa bàn TP hiện nay. Chẳng lẽ lại đóng cửa hết?

Chiều ngày 3-8, bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Quyết định 64 nhằm hướng tới việc kinh doanh nông sản, thực phẩm ngày càng an toàn, vệ sinh; cửa hàng văn minh tiện lợi là mục tiêu hướng đến chứ chưa thể thực hiện ngay. Bà Dung cho hay sắp tới, cơ quan quản lý sẽ đưa ra những tiêu chí cụ thể về việc thế nào là văn minh, tiện lợi. Sở sẽ làm việc với từng quận cũng như các sở, ngành khác như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, cơ quan thú y... để xây dựng quy hoạch cụ thể.

Bà Dung cũng khẳng định trước mắt, các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh thì cứ kinh doanh, không bị thu hồi hay buộc ngưng gì cả.

Có sẵn không thèm dùng

Thạc sĩ Trần Thanh Tùng (Công ty Luật Phúc & Phúc) cho rằng không có lý gì để đưa ra một quy hoạch về văn minh tiện lợi như Quyết định 64.

Theo ông Tùng, cơ sở pháp lý hiện hành về kinh doanh nông sản, thực phẩm đã khá vững chắc và đầy đủ. Đó là các quy định về đăng ký kinh doanh và quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hơn nữa, nếu thấy quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm còn thiếu sót thì có thể đề nghị bổ sung.

“Hai chuyện cơ bản này hiện đã không quản nổi lại còn đẻ thêm quy hoạch cửa hàng phải văn minh tiện lợi mới được bán thịt, cá, rau củ quả là không khả thi!” - ông Tùng nói. Cũng theo ông Tùng, bắt buộc những người bán lẻ phải nâng cấp cửa hàng của mình lên thành văn minh tiện lợi còn thể hiện sự bất hợp lý.

Chẳng hạn, khi một người bán thịt phải bỏ chi phí để nâng cấp cửa hàng của mình thành văn minh tiện lợi thì giá bán miếng thịt sẽ tăng lên, người tiêu dùng sẽ thiệt đơn thiệt kép. Vì vậy, cơ quan quản lý không thể đưa ra tiêu chí đòi hỏi văn minh tiện lợi mà không có cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Ông Tùng cũng ví von: “Giả sử một người mở cửa hàng bán rau tại quận 1, nơi này mặt bằng khan hiếm nên không có chỗ để xe cho khách vào mua rau, vậy là không tiện lợi rồi còn gì! Thế chẳng hóa ra muốn bán rau thì phải xây bãi giữ xe à?”.

Không thể quên quyền lợi của dân

Việc chỉ cho phép bán lẻ thịt, cá, rau củ quả ở chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyền tự do kinh doanh của người dân. Điều 57 Hiến pháp 1992 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

Luật sư Lâm Quang Quý (Văn phòng luật sư Khai Quốc) phân tích: “Điều 50 Bộ luật Dân sự có bảo vệ quyền tự do kinh doanh của công dân. Một quy hoạch liên quan đến kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến quyền lợi của những người đang kinh doanh các ngành nghề này, cũng như việc triển khai và thi hành quyết định này trên thực tế. Do đó cần phải cân nhắc quyền tự do kinh doanh của người dân chứ không nên cứ quy định để rồi quy định đó chỉ tiện cho quản lý nhà nước mà quên đi quyền lợi chính đáng của biết bao gia đình đang sống nhờ vào việc buôn bán đó”.

Luật sư Quý cũng cho rằng cơ quan quản lý có thể xử lý các chợ tự phát không có đăng ký kinh doanh, gây ảnh hưởng đến giao thông... hoặc xử lý những người bán hàng rong không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, với những người đã có giấy phép, có đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng này thì không thể cấm. Thậm chí với những người đăng ký kinh doanh mới, nếu họ đáp ứng đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng phải cấp phép cho họ để đảm bảo quyền tự do kinh doanh.

Vừa gỡ vừa buộc Năm 2003, TP.HCM đã có quy hoạch về kinh doanh nông sản, thực phẩm bằng Quyết định số 2987. Vào thời điểm đó, việc quy hoạch một số tuyến đường (tại quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức và huyện Hóc Môn) không được kinh doanh nông sản, thực phẩm là cần thiết nhằm thực hiện nghiêm việc di dời một số chợ trong nội thành như chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, Mai Xuân Thưởng, Phạm Văn Hai... ra các chợ đầu mối. Ngoài ra, việc quy hoạch vào thời điểm đó còn nhằm tránh tái lập chợ tự phát tại khu vực chợ đã di dời. Tuy nhiên, đến nay các chợ đầu mối đã đi vào hoạt động ổn định nên cần phải điều chỉnh lại quy hoạch cũ. Quyết định 64 đã tháo gỡ cho các tuyến đường tại quận 1, 5, 6 và quận Gò Vấp khỏi tuyến đường cấm kinh doanh nông sản, thực phẩm. Thế nhưng cũng quyết định này lại đưa ra quy định chỉ được bán lẻ thịt, cá, rau củ quả trong các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi khiến nhiều người kinh doanh méo mặt!

Phản hồi của bạn đọc:

Họ tên: Chu Thế Anh

Địa chỉ: Q. Gò Vấp TP.HCM

Email: theanh2382000@...

Nội dung:

Tôi không thể hiểu nổi những chính sách cũng như những quyết định của những người có thẩm quyền. Họ chỉ biết ngồi một chỗ và đưa ra những quyết định. Không xem xét, điều tra hay lấy ý kiến nhân dân coi quyết định đó có phù hợp không?

Họ tên: KIWI

Địa chỉ: Lê Duẫn, TP. HCM

Điện thoại: 85588...

Email: columbia72@...

Nội dung:

Tôi thật sự bị sốc với một quyết định kỳ lạ này. Muốn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm là kiểm tra từ đầu vào chứ không phải kiểm tra lúc bán lẻ . Ở Hong Kong, người dân có thể bán lẻ thực phẩm rất thoải mái, tự do, thậm chí đứng ở vệ đường. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại ra quyết định này.