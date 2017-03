Cấm in hình ảnh trẻ em trên sản phẩm sữa

Đây là quy định mới trong dự thảo Nghị định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (dưới 24 tháng tuổi). Quy định hiện hành chỉ cấm in hình ảnh, tranh vẽ trẻ dưới 12 tháng tuổi. Do đó, các doanh nghiệp (DN) thường in hình ảnh động vật như gấu, hươu, bò…

Dự thảo này cũng cấm các DN sữa, cửa hàng sữa khuyến mãi đối với sữa như tặng hàng mẫu, tặng phiếu giảm giá, giải thưởng, quà tặng, tính điểm cộng thưởng, giảm giá hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Trong khi quy định hiện hành chỉ cấm khuyến mãi sữa cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Dự thảo còn bổ sung quy định cấm DN sữa thực hiện việc giáo dục, truyền thông liên quan đến nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Q.NHƯ