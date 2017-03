“Cấm xài kháng sinh cũng cần có lộ trình!”

VASEP kiên quyết kiến nghị Ngày 6-1, cuộc họp tổng kết cuối năm Ban Chấp hành Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VAESP) “nóng” lên với bức thư của anh Hoàng Thanh Vũ. Bức thư đăng trên Pháp Luật TP.HCM được phôtô ra, trở thành tài liệu lưu hành trong cuộc họp để Ban Chấp hành VASEP thảo luận, gửi văn bản kiến nghị lên Bộ NN&PTNT xem xét cấm sử dụng kháng sinh Erofloxacin và Ciprofloxacin. Lãnh đạo một doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở Bạc Liêu lo lắng: “Khi lô tôm bị trả về vì dư lượng kháng sinh cao vượt mức cho phép thì doanh nghiệp phải chịu mọi chi phí, thậm chí bồi thường thiệt hại do làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ của khách hàng. Nếu không bồi thường thì phải nhanh chóng bổ sung gấp lô tôm khác bằng đường máy bay để kịp thời có hàng cho đối tác nhập khẩu với giá vận chuyển lên đến 30.000 USD/container. Chưa hết, doanh nghiệp bị trả hàng còn phải giải trình với đối tác về nguyên nhân xảy ra sự cố rồi đề ra giải pháp khắc phục để không làm giảm uy tín doanh nghiệp. Thời gian gần đây Nhật Bản, thị trường tiêu thụ tôm lớn nhất của Việt Nam đã chuyển hướng sang một số nước khác như Ấn Độ, Indonesia để mua hàng”. Ông Trần Văn Phẩm, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng, nói thêm: “Khi nhà nhập khẩu Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường khác thì thị trường tiêu thụ tôm của Việt Nam bị thu hẹp lại. Nếu như rơi vào năm trên thế giới lượng tôm dồi dào thì nhà nhập khẩu nước ngoài càng có nhiều cơ hội lựa chọn tôm sạch. Từ đó, doanh nghiệp VN càng khó bán tôm ra nước ngoài, người nuôi thua lỗ, nhà máy phá sản, công nhân đói việc”. VASEP đã thống nhất tiếp tục có văn bản gửi Bộ NN&PTNT kiến nghị xem xét lại Thông tư 55/2011 về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản sao cho doanh nghiệp không phải tốn chi phí kiểm nghiệm, đồng thời kiến nghị Bộ nghiêm túc xem xét cấm sử dụng hai loại kháng sinh Enrofloxacin và Ciprofloxacin. Dù xác định sẽ quyết liệt kiến nghị Bộ, TS Hồ Quốc Lực, Phó Chủ tịch VASEP, cũng là người phụ trách Ủy ban Tôm Việt Nam, vẫn băn khoăn việc kiểm nghiệm kháng sinh tại nhà máy chế biến thủy sản chỉ giải quyết được “phần ngọn” khi xuất khẩu ra nước ngoài chứ không giải quyết được “phần gốc”. Do đó, sau khi cấm được hai loại kháng sinh nêu trên thì cần áp dụng giải pháp quản lý theo dạng “chuỗi hệ thống” xuyên suốt quá trình từ thả nuôi đến thu mua, chế biến, xuất khẩu. HÀM YÊN