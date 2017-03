Cán bộ Ngân hàng "ôm" 500 triệu chơi cổ phiếu và bao gái

Ngày 27/6/2009, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình C­ương (SN 1978) - Cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT huyện Con Cuông (Nghệ An) - về hành vi "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền trên 500 triệu đồng.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Con Cuông, Trần Đình Cương được phân công phụ trách địa bàn xã Môn Sơn. Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của Ngân hàng và sự thiếu hiểu biết của bà con dân tộc, Cư­ơng đã trực tiếp thu nợ, thu lãi tại khách hàng như­ng không nộp tiền vào Ngân hàng mà dùng vào việc tiêu xài cá nhân và nướng vào cổ phiếu.

Qua kiểm tra 100% hộ vay tại xã Môn Sơn, phát hiện Trần Đình Cương đã tự ý thu nợ, thu lãi của khách hàng 102 khế ư­ớc với số tiền 571.986.000 đồng. Số tiền ấy một phần Cương chơi cổ phiếu, một phần gửi cho bạn gái đang học Đại học. Khi bị phát hiện, Cư­ơng khắc phục hậu quả được 51 khế ư­ớc với số tiền 75.811.200 đồng.

Hiện tại, Trần Đình Cư­ơng đã bị Phòng CSĐT TP về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam.