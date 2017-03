Cần cấm hàng hóa chứa formaldehyde

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên: Nếu dựng hàng rào, hàng VN bị tác động đầu tiên Khi gia nhập WTO, VN có quyền lợi và nghĩa vụ xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa sản xuất trong nước cũng như hàng nhập khẩu. Và theo cam kết gia nhập WTO thì bất cứ tiêu chuẩn nào chúng ta đưa ra đều phải mang tính chất không phân biệt đối xử giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, ví dụ áp dụng với quần áo sản xuất tại VN như thế nào thì áp dụng với quần áo nhập khẩu như thế. Ngược lại áp dụng với quần áo nhập khẩu như thế nào thì quần áo VN sản xuất cũng phải phù hợp các tiêu chuẩn như thế. Đây là thực tế rất khó trong quá trình thực hiện, hiện nay Bộ Công thương, Bộ Khoa học - công nghệ, Bộ Y tế và các bộ ngành hữu quan đang xử lý. Trình độ sản xuất, điều kiện sản xuất và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của chúng ta đang đối mặt, nhiều khi kém xa các nước trên thế giới, nên nếu dựng lên một hàng rào thì hàng VN bị tác động đầu tiên chứ không phải hàng nhập khẩu. Chúng tôi đi theo hướng tăng cường quản lý hàng hóa nhập khẩu theo các thể chế mà chúng ta đã ban hành. Trước đây chúng ta có quyết định 50 của Thủ tướng về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập khẩu, ví dụ xăng dầu, bình gas... Hiện quyết định 50 đã được thay thế bằng các văn bản hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó các bộ, ngành cùng phối hợp với Bộ Khoa học - công nghệ xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu phù hợp với quy định của VN. Bộ Công thương cũng đang xây dựng quy chuẩn và tiêu chuẩn đối với các mặt hàng mà bộ quản lý. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa có thể gọi là “hàng rào” áp dụng chung cho hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu. Việc đưa ra tiêu chuẩn như thế nào phải cân nhắc hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất và trình độ của nền sản xuất VN. V.V.Thành ghi Chưa kiểm soát hàm lượng chất độc trong nhiều sản phẩm Trên thị trường thế giới, sau hàng thực phẩm, hàng dệt may thuộc số mặt hàng chịu sự giám sát chặt chẽ về các yêu cầu an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Theo ông Nguyễn Văn Thông - viện trưởng Viện Dệt may VN, hiện không chỉ các nước mà những nhà bán lẻ hoặc các nhà nhập khẩu hàng dệt may lớn đều có danh mục các hóa chất bị cấm hoặc giới hạn nồng độ cho phép trong sản phẩm dệt may. Hàng dệt may VN xuất khẩu sang các nước khác đều phải tuân thủ các quy định trên, phải có chứng chỉ hoặc phiếu kết quả thử nghiệm chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Danh mục chất bị cấm của các nước và nồng độ cho phép có thể khác nhau, nhưng hầu như trong danh sách “đen” cấm được sử dụng của các nước đều có thể tìm thấy ở các loại thuốc nhuộm Azo, thuốc nhuộm nghi gây ung thư, thuốc nhuộm phân tán gây dị ứng da... Trong khi đó, hàng dệt may VN sử dụng tại thị trường nội địa lẫn nhập khẩu vẫn chưa có quy chuẩn hàng rào kỹ thuật nào trong lĩnh vực này. “Chưa có sự phân công rõ ràng cơ quan nào chịu trách nhiệm ban hành các quy định này, mặc dù Viện Dệt may hoàn toàn có đủ năng lực và điều kiện để xây dựng các quy chuẩn” - ông Thông khẳng định. Ông Diệp Thành Kiệt, phó chủ tịch Hiệp hội Da giày VN, cho biết ngành giày sử dụng rất nhiều loại nguyên liệu mà các nhà nhập khẩu kiểm soát rất chặt chẽ về hàm lượng hóa chất độc hại có trong da, PU, keo dán, đế giày...Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy chuẩn nào để kiểm soát hàm lượng hóa chất có trong sản phẩm giày dép nhập khẩu vào VN. Ông Hồ Đắc Lam, phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa VN, cũng khẳng định các sản phẩm tiêu dùng có sử dụng nhựa plastic đến nay vẫn chưa có quy định tiêu chuẩn rõ ràng về hàm lượng chất độc hại trong sản phẩm. Các chất phụ gia cho sản xuất nhựa có nhiều chất độc hại, như chất ổn định PVC có chứa kim loại nặng, hiện vẫn được nhập và sử dụng bởi chưa có quy định nào nói rằng không cho sử dụng. Trần Vũ Nghi