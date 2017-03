Cần chính sách ổn định để hàng Việt đến với người Việt

Ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bibica: Chỉ sợ phải cạnh tranh với hàng ngoại... dỏm! Nếu so sánh một số loại hàng ngoại với hàng trong nước thì chỉ có hàng chính gốc tại Mỹ, Nhật... mới tốt nhưng giá thành lại đắt. Còn so với hàng hóa được sản xuất tại các nước ASEAN thì hàng nội không hề thua kém, thậm chí còn chất lượng hơn nhiều. Tuy nhiên, tâm lý sính hàng ngoại của người tiêu dùng hiện nay đang là nhân tố chi phối, quyết định khiến cho hàng nội bị ảnh hưởng. Vấn đề mà các doanh nghiệp trong nước e ngại không phải là chuyện cạnh tranh với hàng ngoại chính gốc, mà sợ nhất là phải cạnh tranh với những loại hàng hóa mang tiếng là ngoại nhưng chất lượng không cao, giá bán lại rẻ. Doanh nghiệp phải nỗ lực, chấp nhận cạnh tranh không chỉ với hàng trong nước mà với cả hàng ngoại. Đồng thời, cần quảng bá, xây dựng hệ thống phân phối để làm sao cho người tiêu dùng thấy hàng quen, chất lượng tốt thì họ sẽ chấp nhận. Ông Nguyễn Tịnh Hiếu, Giám đốc Công ty Cơ khí tự động Định Hưng Phú: Phải đảm bảo dịch vụ bảo hành Bài toán hóc búa về tâm lý mà người tiêu dùng đặt ra đối với các doanh nghiệp là sự cam kết về chất lượng và việc đảm bảo về các dịch vụ bảo hành. Thậm chí không nhất thiết phải bán những sản phẩm rẻ hơn so với hàng nước ngoài, thậm chí có thể tăng giá để đảm bảo các sản phẩm chất lượng và có thêm chi phí để bảo đảm các dịch vụ sau khi bán hàng. Điều này hoàn toàn là hợp lý vì thực tế không thể có sản chất lượng cao mà giá rẻ. Chỉ cần khách hàng cảm thấy an toàn về các sản phẩm họ mua thì chắc chắn việc cạnh tranh với hàng ngoại là điều hoàn toàn có thể nghĩ tới. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại Siêu thị Big C: Phát triển những dự án về chất lượng Thực tế, nhiều ngành hàng tiêu dùng, hàng nội đã lấn át được hàng ngoại với các tên tuổi dẫn đầu như Kinh Đô, Bibica, Vang Đà Lạt, May Nhà Bè, Vissan, Lix, Vinamilk, Giấy Vĩnh Tiến, Vinacafé, Tường An, Vinamit, Đại Đồng Tiến... Dẫu hàng Việt cần tiếp tục cố gắng hơn nữa nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ của hàng Việt trong những năm qua. Big C sẽ cùng các nhà cung cấp vừa và nhỏ phát triển các dự án chất lượng sản phẩm, hỗ trợ nhất định cho các doanh nghiệp này về mặt kỹ thuật và kinh doanh. Hiện Big C hợp tác với nhiều nhà cung cấp Việt Nam để phát triển những dự án như nhãn hàng riêng Big C, rau an toàn, thịt sạch, xúc tiến xuất khẩu thành công nhiều mặt hàng thủy hải sản, nông sản, hàng vải sợi. BÁ HUY - NHƯ THỦY thực hiện