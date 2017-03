Cần công khai từng chi phí trong giá xăng

Lại sắp tăng giá xăng? Sau 10 ngày giảm giá các mặt hàng dầu và 22 ngày tăng giá xăng, đến nay bốn mặt hàng xăng dầu lại tiếp tục… lỗ. Đó là kết quả so sánh giữa giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu hiện nay do Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố ngày 15-3. Theo các số liệu đầu vào mới nhất đến ngày 12-3, Petrolimex cho biết giá thành phẩm xăng A92 bình quân 30 ngày qua trên thị trường Singapore là 86,339 USD/thùng. Giá cơ sở của mặt hàng này là 17.816 đồng/lít. Như vậy, so với mức 16.990 đồng/lít, xăng A92 đang “âm” 826 đồng/lít. Các tính toán trên của Petrolimex dựa trên mức tỉ giá VND/USD là 19.100 đồng, thuế nhập khẩu xăng và dầu hỏa là 20%. Theo Nghị định 84, mức tăng giá thành của các mặt hàng xăng dầu đều dưới 7%, đến nay đã quá giới hạn cách nhau 10 ngày giữa hai lần điều chỉnh. Do đó, nhiều khả năng là các đơn vị xăng dầu sẽ lại tăng giá bán lẻ. TS