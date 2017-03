Cần giãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp

Hàng không đã cắt giảm chi phí hết sức Cái khó hiện nay của hàng không là chi phí tăng nhưng do việc đang bị khống chế giá trần nên các hãng không được tăng giá bán. Còn chuyện tiết kiệm chi phí thì do đặc thù hãng hàng không giá rẻ nên từ trước tới nay Jetstar Pacific Airlines (JPA) đã cắt giảm tối đa chi phí dịch vụ. Trước tình hình không có lối thoát như vậy, các hãng hàng không chỉ có cách kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc điều chỉnh giá trần và cho phép phụ thu phí xăng dầu. Hiện thuế xăng JetA1 dành cho máy bay cũng đã giảm xuống 0%. Nếu khó khăn tiếp tục kéo dài thì việc điều chỉnh, cắt giảm đường bay là phương án được JPA tính đến. Tuy nhiên, hãng cũng phải thận trọng vì trong tình hình cạnh tranh như hiện nay không thể nói giảm là giảm ngay được. Ông TẠ HỮU THANH,

Phó Tổng Giám đốc thương mại của hãng hàng không giá rẻ JPA Loại bỏ những dự án thép tiêu tốn nhiều điện Việc điều chỉnh tỉ giá tuy mới công bố từ tháng 2-2011 nhưng thực tế DN thép đã phải mua USD với giá cao từ cuối năm 2010 rồi. Cho nên DN thép không quá sốc khi tỉ giá mới được chính thức công bố. Còn việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng lớn nhất tới DN chế biến phôi. Tuy nhiên, do điện chỉ chiếm 6% trong chi phí giá thành sản xuất thép nên mức tăng giá điện như đã công bố chỉ làm giá thép tăng khoảng 1% so với trước. Mức tăng này sẽ không làm giá thép trên thị trường tăng đột biến trong thời gian tới. Hơn nữa việc tăng giá điện là điều không thể tránh khỏi. Ngành thép chấp nhận tăng giá điện để nguồn điện được ổn định chứ lúc có lúc mất thì DN thép sẽ càng thiệt thòi hơn. DN thép dù có tài đến mấy cũng sẽ không thoát khỏi cảnh phải tăng giá bán trước tình hình chi phí sản xuất đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, việc chi phí đầu vào như điện tăng phần nào đó sẽ loại dần được những dự án thép lạc hậu, tiêu hao nhiều điện. DN nào mà sử dụng công nghệ lạc hậu sẽ có nguy cơ rời khỏi cuộc chơi. Từ đó sẽ tăng tính cạnh tranh cho DN thép và người tiêu dùng phần nào sẽ được lợi. Ông PHẠM CHÍ CƯỜNG, Chủ tịch Hiệp hội Thép VN