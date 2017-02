Căn hộ dưới 1 tỷ tại Cát Lái chinh phục người mua

Khu vực này được quy hoạch đồng bộ về mặt không gian sống, hạ tầng giao thông đối nội lẫn đối ngoại.



Sức hút từ khu đô thị kiểu mẫu

Theo đề án 1/500, Cát Lái được quy hoạch như một khu đô thị khép kín, với đầy đủ các chức năng về tài chính, thương mại, bệnh viện, trường đại học, khoa học kỹ thuật… và sẵn sàng trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Do đó, trong vấn đề quy hoạch, các phân khu chức năng ở Cát Lái được bố trí hài hòa và đặc biệt ưu tiên cho mảng xanh. Quy mô hơn 150 ha, mật độ mảng xanh lên đến 7m2/người, cao gấp 9 lần khu vực nội thành.



Sức hút của khu căn hộ Citisoho trong ngày đầu công bố

Bên cạnh đó, Cát Lái là nơi có nhiều công trình hạ tầng kết nối trọng điểm của thành phố cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Có thể kể đến tuyến đường Vành đai Đông (thuộc Vành đai 2), kết nối từ Khu đô thị Nam Sài Gòn sang các quận phía Đông thành phố. Ngoài ra, để giải tỏa nút thắt giao thông cho toàn khu vực Cát Lái, TP.HCM cũng đã rót hơn 800 tỷ đồng để xây dựng nút giao Mỹ Thủy, dự kiến sẽ hoàn tất vào quí 3 năm nay.



Cát Lái được thừa hưởng gần như toàn bộ lợi thế trong vấn đề đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố. Hơn 5 năm qua, nhiều công trình lớn đã được triển khai ở khu vực phía Đông như mở rộng Xa lộ Hà Nội, đường liên tỉnh lộ 25B, Đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, hầm vượt sông Sài Gòn, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây… Điều này giúp cư dân tại Khu đô thị Cát Lái dễ dàng di chuyển vào các quận trung tâm, khu vực phía Tây hoặc những khu lân cận tại quận 2 để sử dụng tiện ích về y tế, dịch vụ, giáo dục… Từ Cát Lái, chỉ mất từ 10 - 15 phút để đến Vincom MegaMall, Parkson, BigC (dọc theo Xa lộ Hà Nội), hệ thống trường học các cấp ở quận 2, quận 7…

Về mặt giao thông đối ngoại, bên cạnh tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Gần đây, giới đầu tư ráo riết “săn” các sản phẩm bất động sản ở Cát Lái để đón đầu công trình xây dựng cầu Cát Lái (nối Quận 2 với Nhơn Trạch, Đồng Nai, thay thế phà Cát Lái hiện hữu) đã được Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép bổ sung vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2030.

Giá tốt nhất khu vực

Được quy hoạch đồng bộ nhưng theo khảo sát của Công ty CP Bất động sản Danh Khôi Á Châu (DKRA), Cát Lái vẫn là khu vực mà giá bất động sản còn khá cạnh tranh so với một số khu vực khác ở quận 2 như Thảo Điền, An Phú - An Khánh. Dư địa tăng giá còn khá lớn nên sản phẩm nhà ở tại đây khi đưa ra thị trường luôn nhận được phản hồi tích cực. Chẳng hạn như khu căn hộ Citihome (tọa lạc ngay Khu đô thị Cát Lái), được nhà phát triển Kiến Á Group giới thiệu năm 2014 với giá từ 14 triệu đồng/m2 (từ 700 triệu đồng/căn), đến nay toàn bộ sản phẩm đã được thị trường hấp thụ và giá giao dịch trên thị trường thứ cấp dao động từ 20 - 22 triệu đồng/m2.



Citisoho là dự án hiếm hoi tại Quận 2 có giá dưới 1 tỷ nhưng vẫn tích hợp tiện ích cao cấp

Hay gần đây, khu căn hộ Citisoho của Kiến Á Group với quy mô 3 block, đến nay chỉ sau thời gian ngắn công bố đã tiêu thụ được 2 block và đang trong giai đoạn chuẩn bị tung block B – block cuối cùng và cũng là block đẹp nhất dự án. Được biết, block B có giá chỉ từ 990 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Khách hàng mua đợt này sẽ được nhận chính sách thanh toán linh hoạt trong 36 tháng, chỉ với 5% trong vòng 3 tháng, rất phù hợp với mức thu nhập và tích lũy của các gia đình trẻ, giới làm việc văn phòng…



Trong bối cảnh giá căn hộ tại quận 2 có mức dao động từ 35 triệu/m2 trở lên thì Citisoho hiện là dự án có giá tốt nhất khu vực.