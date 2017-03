Cân nhắc việc áp kinh doanh có điều kiện với ô tô

Không hạn chế quyền tự do kinh doanh Việc bổ sung ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô vào danh mục kinh doanh có điều kiện phù hợp với mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Nó cũng bảo đảm để ngành này có đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước ASEAN và các khu vực khác. Nếu chúng ta không kiên định chính sách nâng dần tỉ lệ nội địa hóa, chỉ thuần túy dựa vào nhập khẩu thì nguy cơ chảy máu ngoại tệ, nhập siêu và mất cân đối thương mại là hiện hữu. Việc bổ sung ngành này hoàn toàn không nhằm hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân và DN mà chỉ nhằm luật hóa, hoàn thiện các quy định, điều kiện đã được áp dụng đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô. Đề xuất trên được đa số DN kinh doanh ô tô (có tổng thị phần trên 95% thị trường ô tô của Việt Nam) ủng hộ. Ngoài ra, việc áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động bảo hành, bảo dưỡng ô tô là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm an toàn giao thông và môi trường. Bộ trưởng KH&ĐT NGUYỄN CHÍ DŨNG