Cần nhập khẩu 300.000 tấn hạt điều nguyên liệu

Nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, ra hoa và tạo quả của cây điều. Bên cạnh đó, diện tích điều đang giảm nhanh do tình trạng chặt bỏ cây điều chuyển sang trồng sắn, cao su...



Bình Phước - tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước nhưng trong vài năm qua đã liên tục giảm từ 157.000ha xuống còn 150.000ha và dự báo đến năm 2015 còn khoảng 130.000ha.



Theo dự báo của Hiệp hội điều Việt Nam, với sản lượng giảm đến 15%, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến điều sẽ phải nhập khẩu hạt điều thô với số lượng khoảng 300.000 tấn, tăng 50.000 tấn so với nhu cầu nhập khẩu năm 2009.



Trong thời gian tới, giá hạt điều có khả năng sẽ tăng cao vì nhiều nước trồng điều khác cũng mất mùa do hạn hán, trong khi 2-3 tháng tới là thời điểm những sản phẩm làm từ hạt điều được tiêu thụ mạnh tại Mỹ, châu Âu./.





Theo Vietnam+