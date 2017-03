‘Cắn răng’ chịu đựng vì biến động tỉ giá

Thép, may mặc không tăng Ông Đinh Công Khương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thép Khương Mai, cho biết nguồn nguyên liệu thép nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc mà nước này lại giảm giá nhân dân tệ (tương đương khoảng 350.000 đồng/tấn thép) nên có lợi cho việc nhập thép. Song việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng tỉ giá lên thì coi như là “vừa”, không lợi nữa nên doanh nghiệp không tăng cũng không giảm giá bán thép trong nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bông sợi, cho rằng không có công thức chung cho việc tăng giảm giá hàng hóa theo sự điều chỉnh tỉ giá. Khi Trung Quốc vừa phá giá đồng nhân dân tệ thì thị trường bông thế giới tăng giá, sau một thời gian ngắn bông lại giảm giá thê thảm. Điều này cũng ảnh hưởng đến giá sợi, vải, các thành phẩm khác. Hơn nữa, doanh nghiệp mua nguyên vật liệu từ rất nhiều nguồn và tùy từng nguồn mà giá tăng, giá giảm khác nhau. Đồng thời còn tùy vào nhu cầu thị trường nên thành phẩm may mặc khó có chuyện tăng theo tỉ giá. Bất động sản có thể sẽ tăng Những dự án bất động sản đã và đang xây dựng có thể không chịu nhiều tác động của biến động tỉ giá do chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu tại các dự án này thường thực hiện từ trước khi có điều chỉnh tỉ giá. Do vậy, giá bất động sản loại này khó tăng. Thêm vào đó, hiện nay các doanh nghiệp đang đẩy mạnh giải quyết hàng tồn kho, việc tăng giá sẽ càng làm khó cho họ. Ngoài ra, đối với những dự án có tính thanh khoản còn thấp, việc tăng giá bán là không khả thi. Tuy nhiên, các dự án mới trong tương lai phải nhập khẩu nguyên vật liệu sẽ chịu áp lực tăng giá bán do chi phí tính bằng USD. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội

Bất động sản TP.HCM