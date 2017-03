Cần sàng lọc chất lượng lao động xuất khẩu

Theo đó, nâng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài lên gần 500 ngàn người.

Tuy nhiên, thị trường lại chỉ tập trung ở vài nước Trung Đông và những nước quen thuộc trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia.

Trong khi đó, chúng ta lại đang gặp nhiều cạnh tranh từ các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh...

Việc bị hạn chế về thị trường chủ yếu vẫn là do lao động của ta chưa đáp ứng được các yêu cầu cao về chuyên môn, ngoại ngữ. Do đó, để đạt được mục tiêu đưa khoảng 85 ngàn lao động ra nước ngoài làm việc trong năm nay, chúng ta không chỉ phải nhanh chóng mở rộng thị trường mà còn phải sớm cải thiện chất lượng lao động. Hiện chúng ta vẫn chưa khai thác tốt một số thị trường như Úc, châu Âu, châu Mỹ cũng là do chất lượng lao động.

Tham tán Việt Nam tại Brazil - ông Phạm Thế Uông cho biết do tỷ lệ người thất nghiệp tại châu Mỹ La tinh vẫn ở mức cao nên cho đến nay, khu vực này vẫn chưa “mở rộng cửa” cho lao động nước ngoài, nhất là lao động phổ thông.

Tại một số nước chịu tiếp nhận lao động nước ngoài ở châu Âu như Ba Lan, Anh... thì những yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ và các điều kiện nhập cư cũng khá khắt khe. Do đó, lượng lao động Việt Nam vào đây cũng còn rất hạn chế.

Theo ông Lê Hải Châu, Tham tán Việt Nam tại Kuwait, để tránh các rủi ro tại thị trường Trung Đông, doanh nghiệp Việt Nam nên có kế hoạch tổ chức kiểm tra và đào tạo kỹ càng ngay từ trong nước. Không nên nôn nóng, “vơ vét” lao động để xuất khẩu ồ ạt, chạy theo số lượng mà quên chất lượng. Đặc biệt, không nên xuất khẩu lao động phổ thông vì mức lương rất thấp, môi trường làm việc lại rất khắc nghiệt.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự định sẽ hợp tác với các trường dạy nghề tổ chức đào tạo tại chỗ cho lao động xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.