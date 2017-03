Cần Thơ: Quý I-2009, tăng trưởng kinh tế giảm gần 7%

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ nhận xét tốc độ tăng trưởng của TP Cần Thơ giảm do sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu chỉ sản xuất cầm chừng, chưa ký được các hợp đồng mới. Sản phẩm thủy sản giảm do thiếu nguyên liệu và xay xát gạo giảm do gạo tồn kho từ năm 2008. Ngành nông nghiệp cũng có xu hướng giảm diện tích xuống giống lúa và diện tích nuôi thủy sản.