Cần Thơ rà soát quy trình cấp phép kinh doanh gas

“Sở Công Thương TP Cần Thơ đã họp với các ngành chức năng và thống nhất giao cho Thanh tra Sở Công Thương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC... đối với trường hợp Công ty Gas Huy Hoàng để xử lý theo pháp luật”.

Vừa qua, từ khiếu nại của người dân, Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT TP Cần Thơ đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra hành chính Công ty Gas Huy Hoàng (5A Hoàng Văn Thụ, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Lực lượng QLTT phát hiện công ty này có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu hóa lỏng do Sở Công Thương cấp dưới hình thức chứng nhận cho hoạt động cửa hàng. Nhưng giấy đủ điều kiện về PCCC của cửa hàng này do Phòng Cảnh sát PCCC (cũ) cấp lại dưới hình thức hoạt động là kho trung chuyển. Chưa hết, tại địa chỉ kinh doanh trên có tới hai công ty cùng được cấp phép kinh doanh khí hóa lỏng và đều do ông Lý Ba làm giám đốc. Điều đáng nói là địa điểm kinh doanh gas này nằm trong khu dân cư, đường cấm xe tải nên không đủ điều kiện để hoạt động.

GIA TUỆ