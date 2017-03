Cần thông tin hội nhập cho từng củ tỏi, chiếc áo

Ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO, nêu quan điểm như trên tại tọa đàm lấy ý kiến về đề án tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế và phổ biến một số hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa ký kết, do Bộ Công Thương và UBND TP.HCM tổ chức ngày 16-7.

Theo ông An, hiện nay không chỉ doanh nghiệp (DN) mù mờ thông tin mà có những nội dung FTA rất phức tạp, khó hiểu khiến đoàn đàm phán cũng phải mất nhiều thời gian nghiên cứu mới hiểu. Do vậy ông An đề nghị: “Bộ Công Thương cần diễn giải cụ thể những nội dung sát sườn từng DN, ngành hàng. Ví dụ, đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sắp tới Việt Nam sẽ ký kết, những ngành ảnh hưởng nhiều nhất là dệt may, lương thực, thực phẩm… DN cần thông tin về thuế quan, hàng rào kỹ thuật, thị trường cho từng sản phẩm như củ tỏi, chiếc áo, đôi giày.

QUANG HUY