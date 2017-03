Cần tính lại các chính sách thuế, phí đối với than

Theo báo cáo của Vinacomin, sáu tháng năm 2016, Vinacomin đạt doanh thu 47.450 tỉ đồng, tương đương 45% kế hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ năm trước, lợi nhuận chỉ đạt 150 tỉ đồng. Lý giải nguyên nhân về doanh thu và lợi nhuận thấp, lãnh đạo Vinacomin cho rằng giá bán than của Vinacomin vẫn ở mức cao nên sức cạnh tranh yếu. Vinacomin phải chịu chi phí đầu vào tăng do điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, tỉ trọng than lộ thiên giảm. Đặc biệt, giá than bán ra đang phải gánh rất nhiều loại thuế, phí (khoảng 15%), ở mức cao so với thế giới và khu vực…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Vinacomin và các doanh nghiệp thành viên cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để giảm giá thành sản xuất trong nước; cùng với đó có kế hoạch xuất, nhập khẩu than phù hợp; tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu một cách thấu đáo các chính sách thuế, phí đối với than.