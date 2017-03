Càng hướng dẫn càng rối

Nghị định 69/2012 do Chính phủ ban hành hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường có quy định, bao bì do DN tự sản xuất và tự đóng gói sản phẩm thì không chịu thuế bảo vệ môi trường, bao bì do DN mua trực tiếp của người sản xuất để đóng gói sản phẩm cũng vậy.

Một công ty thủy sản ở Kiên Giang đã đầu tư máy móc tự sản xuất túi nylon để đóng gói sản phẩm của mình. Số lượng túi nylon làm ra nhiều hơn nhu cầu nên công ty này muốn bán lại cho các công ty thủy sản khác. Trong trường hợp này, họ là “người sản xuất túi nylon” và các công ty mua trực tiếp túi này sẽ không phải chịu thuế. Để chắc chắn, công ty này gửi công văn cho Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nhưng lại được trả lời rằng: “Công ty bán túi nêu trên cho các DN chế biến thủy sản thì phải chịu thuế bảo vệ môi trường”.

Theo luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, hướng dẫn trên là trái với quy định của Nghị định 69/2012.

Một trường hợp hướng dẫn khác cũng khiến DN dở khóc dở cười. Công ty P. ở Cần Thơ bán hàng và xuất hóa đơn cho Công ty T. ở Hậu Giang. Sau đó, Công ty T. yêu cầu Công ty P. hủy hóa đơn này, lập hóa đơn khác do Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho rằng trên hóa đơn này “người bán viết bằng mực xanh, thủ trưởng đơn vị ký bằng mực đen, không cùng màu mực là không đúng quy định” tại Nghị định 51/2010.

Tuy nhiên, lâu nay không riêng Công ty P., nhiều DN đều hiểu quy định màu mực trên hóa đơn chỉ áp dụng cho “nội dung” chứ không phải cho “chữ ký”. Ấm ức, Công ty P. gửi văn bản hỏi Cục Thuế Cần Thơ thì được trả lời: Hóa đơn này vẫn hợp lệ. “Cùng một vấn đề mà hai cục thuế có ý kiến khác nhau, làm cho chúng tôi không biết phải làm sao cho đúng” - Công ty P. trình bày.

Có lần, một DN hỏi chi phí mua nước uống đóng bình cho công nhân viên uống có được tính vào chi phí hợp lý không? Rất nhiều DN vẫn xem đây là chi phí hợp lý, vả lại chưa bị cơ quan thuế nào “tuýt còi”. Vì thế, câu trả lời “không phục vụ sản xuất trực tiếp” nên “không được xem là chi phí hợp lý” của cơ quan thuế đều khiến các DN choáng váng! Nhiều DN còn lo nơm nớp bởi bao năm qua lỡ kê khai khoản này vào chi phí hợp lý, nay có thể bị “lôi ra” xử phạt hành chính…

Trên đây chỉ là vài trường hợp cho thấy với cách hướng dẫn “tùy hứng” của các cơ quan chức năng thì chỉ làm khổ người kinh doanh mà thôi!

QUỲNH NHƯ