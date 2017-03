Căng thẳng ghe, xe vận chuyển hoa kiểng tết ở miền Tây

“Chiếc ghe 60 tấn đi từ Cái Mơn về TP.HCM phải thuê với giá 12 triệu đồng/hai lượt, mà phải chạy qua tận Long Hồ, Vĩnh Long mới thuê được ghe, vòng vòng Bến Tre không còn chiếc nào rảnh”, ông Minh than.



Ông Năm Hiếu ở xã Vĩnh Thành cho biết, giá thuê ghe như ông Minh đã cao hơn năm trước khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, giá thuê xe tải cũng cao ngất ngưởng: xe trọng tải 2,5 – 3 tấn giá 3 triệu đồng/chuyến; xe trên 10 tấn giá hơn 5 triệu đồng chuyến, tăng khoảng 1 triệu đồng/chuyến so với năm ngoái.



Theo ông Hiếu, do số lượng ghe, xe tải của huyện không đủ để phục vụ việc vận chuyển hoa, kiểng tết của nhà vườn về các chợ ở TP.HCM, nên nhiều người phải mất rất nhiều công sức qua các địa phương lân cận tìm thuê xe, ghe với giá cao.



Tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), những ngày này xe tải từ khắp nơi tấp nập đổ về vận chuyển hoa, kiểng vì nhiều chợ hoa xuân đã rục rịch khai mạc. Bà Nguyễn Thị Hồng ở phường Tân Quy Tây cho biết, giá thuê xe tải chở hoa, kiểng về TP.HCM, Cần Thơ cũng cao hơn năm trước từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/chuyến. “Hiện tại thuê xe tải 5 tấn chuyển hoa về tới TP.HCM giá 1,5 triệu đồng, xe trọng tải càng lớn giá càng cao”, bà Hồng nói.



Theo ông Trần Văn Thăng, chủ tịch hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, năm nay, thị xã có gần 2.000 gia đình trồng hoa kiểng bán tết, nhưng chỉ có khoảng 900 hộ bán hết sản phẩm tại vườn, số còn lại phải thuê xe chuyển hàng đi bán ở các chợ hoa xuân, nên giá thuê xe tăng cũng là điều tất yếu. “Dân làng hoa Sa Đéc ít thuê ghe vì lên đến Sài Gòn còn tốn thêm chi phí vận chuyển từ bến tàu vào chợ hoa. Thuê xe tải chạy thẳng vào chợ xuống hàng là tiện nhất. Tôi nghĩ năm nay, giá thuê xe nhích lên như vầy cũng có thể chấp nhận được”, ông Thăng nói.



Những người trồng hoa, kiểng bán tết ở miền Tây cho biết, hiện nay rất nhiều người chưa thuê được mặt bằng ở các chợ hoa xuân, nhưng họ vẫn phải ký hợp đồng thuê xe, tàu vận tải vì sợ giá cả sẽ còn tăng vì người thuê nhiều mà tàu, xe ít. Ông Năm Hiếu nói, nhà vườn không ký hợp đồng trước, thì sau ngày 20 tháng chạp rất khó tìm thuê xe, ghe tải để vận chuyển hoa kiểng tết. Nếu các chợ hoa xuân hút hàng, nhà vườn cần chuyển gấp hoa, kiểng, khi kiếm được chiếc ghe, chiếc xe nhận chuyên chở, chủ phương tiện vận tải hét giá bao nhiêu cũng phải chịu.



Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ một ghe tải loại lớn ở huyện Long Hồ cho biết, hiện nay, nhiều chủ ghe trong vùng đã có hợp đồng vận chuyển hoa kiểng đến tận 25 tháng chạp. “Năm nào cũng vậy, từ sau 25 tháng chạp, nhà vườn sẽ có nhu cầu vận chuyển tiếp một đợt hoa kiểng về chợ hoa, lúc đó chủ ghe, chủ xe đều tăng giá thêm từ 20 – 30% mà nhà vườn vẫn phải năn nỉ để… được thuê”, ông Tuấn nói.





