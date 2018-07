Cảnh báo chất lượng gà không đầu rẻ bèo bán vỉa hè

Ban Quản lý An thực phẩm TP HCM đã có văn bản gửi UBND 24 quận, huyện đề nghị tăng cường kiểm tra các điểm bán "gà mái đẻ" nhỏ lẻ dọc các tuyến đường, khu chợ đã được báo chí phản ánh thời gian qua và báo cáo về Ban trước ngày 31-7.

Theo đó, Phòng Thanh tra- Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã chỉ đạo Các Đội Quản lý An toàn thực phẩm liên quận, huyện đồng loạt phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã tiến hành giám sát hoạt động kinh doanh sản phẩm gia cầm nói chung và gà mái đẻ không đầu đông lạnh.

Địa điểm kiểm tra tại các tuyến đường có kinh doanh sản phẩm gia cầm như báo phản ánh và các tuyến đường trọng điểm đông dân cư, các điểm kinh doanh tự phát, chợ truyền thống, kho lạnh bảo quản và một số doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật.



Xuất hiện nhiều điểm bán gà không đầu, không chân

Kết quả cho thấy đây là mặt hàng nhập khẩu hợp pháp từ Hàn Quốc có bao bì, hạn sử dụng và giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Cũng theo kết quả này thì gà nhập từ Hàn Quốc là gà nhập khẩu với mục đích dùng làm thực phẩm chứ không phải dùng cho động vật như báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, đại diện Phòng Thanh tra cho biết hoạt động bán rong "gà mái đẻ" không chỉ không bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông nên các chính quyền địa phương cần tăng cường xử lý. Đối với các sản phẩm động vật kinh doanh trôi nổi như trên sẽ bị xử lý tiêu hủy do không bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Trao đổi với Pháp Luật TP HCM, ông Trương Trung Thu- Trưởng phòng Thanh Tra, Ban Quản lý An thực phẩm TP HCM (QLATTP TP HCM) cho biết: "Về nguyên tắc bất cứ sản phẩm nào khi nhập về VN đều được cơ quan chức năng kiểm định. Hiện nay chúng tôi đang quản lý hai nguồn gà nhập là loại gà được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Argentina. Tất cả đều được thú y kiểm định an toàn, có truy xuất nguồn gốc như: Không kháng sinh, không chất cấm khi nhập vào Việt Nam với mục đích sử dụng cho con người. Đây là loại gà không đầu không chân và không nội tạng"

Cũng theo ông Thu, loại thực phẩm này được nhập khẩu nguyên thùng, điều kiện bảo quản rất khắt khe như phải bảo quản ở nhiệt độ từ 0 - 5oC thì mới đảm bảo chỉ tiêu an toàn vi sinh như ban đầu.

Tuy nhiên, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như lề đường, bán rong thường không đảm bảo được điều kiện bảo quản này, do đó rất dễ bị nhiễm khuẩn cũng như không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Người dân cũng cần lưu ý nên mua hàng ở nơi có nguồn gốc rõ ràng như: sạp trong chợ, cửa hàng, siêu thị,… Không nên mua hàng bán rong, hàng trôi nổi vì không bảo đảm điều kiện kinh doanh, điều kiện bảo quản như nhiệt độ, bao bì... cũng như chất lượng sản phẩm. Khi chế biến, người tiêu dùng phải sơ chế kỹ, nấu chín trước khi dùng", ông Thu khuyến cáo.

Ông Thu cho biết thêm, việc sử dụng cụm từ "gà loại thải" thực ra là không chuẩn xác. Vì đối với các sản phẩm nhập khẩu, lấy ví dụ các nước phương Tây chỉ ăn ức gà và thải đùi, cánh. Nên khi nhập về VN sản phẩm đó lại có giá rẻ. Như vậy việc thịt gà nhập khẩu nói chung và gà mái đẻ nói riêng có giá rẻ là do thói quen tiêu dùng ở các nước khác nhau.

Như Pháp Luật TPHCM đã phản ánh, gần đây trên địa bàn TPHCM xuất hiện nhiều điểm bán "gà mái đẻ", "gà dai Hàn Quốc" với giá siêu rẻ chỉ 35.000-45.000 đồng/kg. Thậm chí một số người bán dạo trên xe đẩy với giá 60.000 đồng/con. Mức giá này chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 so với giá gà ta đang bán trên thị trường

Đặc điểm của loại gà này là đã được làm sạch, không đầu, không chân, không nội tạng; không có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ và được quảng cáo là thịt dai, ngon. Trọng lượng mỗi con dao động trung bình 1,2-1,7 kg. Điều này khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng về chất lượng.