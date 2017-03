Cảnh báo loại hình tội phạm mới trong hoạt động ngân hàng

Theo thông báo của Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, việc làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng được thực hiện như sau: Đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của lãnh đạo ngân hàng để làm chứng thư bảo lãnh giả. Tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng. Đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phòng ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhân sự, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu của ngân hàng; trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng cần khẩn trương báo cáo NHNN và cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

HC