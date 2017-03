Cảnh báo thịt cừu giả

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa chính thức phát thông báo cảnh báo Trung Quốc đã phát hiện cơ sở sản xuất thịt cừu giả từ thịt vịt và gia cầm kém chất lượng tại thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thịt cừu giả có hàm lượng nitrit 8,69g/kg, cao gấp hơn 2.000 lần so với tiêu chuẩn là 3mg/kg.

Tại VN, những năm trước đây thịt cừu tiêu dùng trong nước chủ yếu từ nhập khẩu. So với các loại thịt gia súc gia cầm khác, giá thịt cừu ở mức cao hơn, từ 300.000-700.000 đồng/kg.

Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết năm 2012, một số mẫu sữa của New Zealand có chứa DCD, chất thường có trong phân bón nhằm làm giảm hiệu ứng nhà kính và giảm ảnh hưởng tới nguồn nước.

Cục đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán New Zealand tại VN và cho biết do các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế chưa có quy định về lượng tồn dư DCD nên từ tháng 9-2012, các nhà sản xuất sữa New Zealand đã ngừng sử dụng DCD trong sản xuất sữa.

Theo L.ANH (TTO)