Cảnh giác những lời hoa mỹ của nhân viên môi giới nhà đất

Các trung tâm môi giới bất động sản là một phần rất cần thiết trong giao dịch nhà ở, trừ khi bạn có nhiều thời gian rảnh để tự mình kiểm tra, lựa chọn được phương án tốt nhất. Nhân viên môi giới nắm rất rõ những vấn đề liên quan đến nhà đất và giúp bạn cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải dịch vụ nào cũng mang lại điều tốt, luôn có những rủi ro, chi phí cơ hội đợi chờ bạn ở phía sau.



Nếu bạn đang có kế hoạch mua hoặc bán nhà, hãy thử đọc qua một số khám phá về nhân viên môi giới theo nghiên cứu của The Money Talks:



1. Sử dụng từ ngữ "sáng tạo"



Trung tâm môi giới bất động sản có thể dùng từ ngữ khéo léo của họ để che giấu những điểm không tốt của một ngôi nhà, cố gắng thuyết phục khách hàng đi xem và bạn sẽ thấy mình lãng phí thời gian vô ích. Một số từ ngữ thường được sử dụng trong trường hợp tương ứng:



Ấm cúng: Căn hộ có thể quá nhỏ



Đẹp: Có thể đã cũ



Đồ dùng trong nhà còn nguyên tình trạng ban đầu: Thực tế có thể chúng đã qua 50 năm sử dụng



Căn nhà cần sự quan tâm, chăm sóc: Nó sắp thành "đống rác"



Khu dân cư, dãy phố như người mua mong muốn: Căn nhà đang bị định giá quá cao vì có địa điểm đẹp như vậy



Phòng bếp thuận tiện: Sẽ có diện tích quá nhỏ, không phù hợp cho 2 người lớn cùng chuẩn bị bữa ăn



Luôn luôn đọc kỹ từng dòng miêu tả, tìm kiếm hình ảnh (nếu có) trên mạng internet là cách làm việc của một người mua nhà khôn ngoan.



2. Hứa hẹn bạn sẽ được nhiều hơn thực tế



Một số đại lý, trung tâm môi giới thường nói quá lên để gây ấn tượng với khách hàng, từ đó tiến tới việc ký hợp đồng sớm nhất có thể. Điển hình nhất là những tiện ích ngôi nhà mang lại cho bạn. Bạn sẽ rơi vào bẫy của họ, ký hợp đồng mua nhà. Đến khi bạn tận mắt xem và cảm thấy giá bán quá cao so với chất lượng căn hộ, thị trường sẽ trở thành kẻ bị đổ lỗi thích hợp nhất của những trung tâm môi giới.



Bạn hãy tự làm một nghiên cứu của riêng mình trước khi đặt bút ký thỏa thuận. Sau đó, hỏi những người quen, có thể là những vị khách mua căn hộ ở gần khu đó để bạn có được giá trong các giao dịch trước. Tại trung tâm môi giới, khi người bán hứa hẹn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khi mua nhà, với thông tin bạn có sẵn, chỉ cần hỏi xem họ sẽ giải quyết như thế nào nếu như giá bán đó đang cao hơn thực tế.



3. Giấy giới thiệu



Giấy giới thiệu bạn nhận được từ trung tâm môi giới chưa chắc đã là giao dịch tốt nhất, phù hợp với nhu cầu bản thân. Ví dụ, trung tâm môi giới có thế được hưởng lợi ích từ bên thứ 3 nếu bán được căn nhà hoặc giới thiệu tới một chuyên gia với trình độ hiểu biết chỉ ngang bằng bạn.Tốt nhất, bạn hãy xem xét kỹ tờ giấy giới thiệu vừa được cung cấp, tìm cho mình một chuyên gia độc lập để nhận xét, đánh giá. Từ đó, bạn sẽ nhận ra được mình đã được hưởng dịch vụ tốt nhất hay chưa.



4. Không tiết lộ về khoản hoa hồng được nhận



Một con số nào đó được thống kê, giả sử như hoa hồng 5,1%, mới chỉ là mức trung bình. Điều đó có nghĩa là mức hoa hồng có thể thỏa thuận lại, cao hoặc thấp hơn 5,1%. Hãy mang yếu tố đó vào đám phán cùng với những điều khoản khác. Bạn nên "mặc cả" một chút để có được mức giá tốt nhất.



5. Lòng trung thành của trung tâm môi giới



Trung tâm, đại lý bất động sản thường trung thành với những người họ làm việc cho. Đó chính là chủ của căn hộ, chung cư cần bán. Không bao giờ tiết lộ cho người môi giới biết bất cứ điều gì mà bạn muốn nói với chủ nhân của món bất động sản đó. Ví dụ như bạn định chi bao nhiêu, bao giờ thì chuyển nhà hoặc muốn sửa chữa gì đó.



6. Sự thật khác xa so với những lời giới thiệu



Để dễ dàng thực hiện giao dịch, một số trung tâm môi giới có thể tạo ra số liệu ảo, không đúng thực tế, điển hình nhất là số lượng người đã xem, bài quảng cáo, giới thiệu.... Ngay sau khi ký hợp đồng, những quảng cáo này lập tức "biến mất" và bạn sẽ khó có thể tìm thấy nó ở nơi từng xem trên mạng internet.Để tránh điều này, bạn chỉ cần hỏi nhà môi giới về kế hoạch marketing, quảng cáo chi tiết cho căn hộ đó, những website nào sẽ đăng tải? Trong thời gian bao lâu?



7. Không cung cấp đầy đủ thông tin



Một số thông tin liên quan đến thảm họa tự nhiên, vấn đề ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn... thường không được công bố đầy đủ. Nếu căn hộ nằm ở nơi vừa chịu ảnh hưởng của bão, động đất, hãy thuê một chuyên gia thẩm định để có được đánh giá toàn diện về độ an toàn cũng như giá bán hợp lý.





Theo Nguyễn Tâm (VNE/ Money Talks News)