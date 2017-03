Cảnh giác với hàng dán mác “xách tay”

Xu hướng “hàng xách tay”



Qua tìm hiểu, chúng tôi đã sang phố “xách tay” trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) bởi nơi đây sát ngay đoàn tiếp viên của Hãng hàng không VN. Tuy nằm trong ngõ nhỏ, nhưng tại đây có chục cửa hàng chuyên bán “hàng xách tay”. Có nhà chẳng đề biển hiệu, nhưng khách vẫn đến ùn ùn, lượng hàng nhập vào không đáng kể.



Chị T.H – chủ một cửa hàng chuyên bán “hàng xách tay” trên phố Ngọc Lâm – cho biết: “Toàn bộ hàng hoá của tôi từ mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, đường sữa, cho tới các loại thực phẩm chức năng, chữa bệnh, đồ gia dụng... đều là “hàng xách tay” được tiếp viên hàng không đi nước ngoài mang về, đem qua bán lại cho cửa hàng hoặc để ký gửi, nhờ bán hộ. Vì đây là hàng “xịn”, được đảm bảo, nên khách từ khắp nơi đều đổ về đây khiến cho cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, nhất là những ngày cuối tuần”.



Cũng theo chị T.H, do lượng hàng được mang về rất nhiều, nhưng lại không bị mất thuế hay phí vận chuyển, lại thường được các tiếp viên mua vào thời điểm giảm giá, nên giá các mặt hàng ở đây luôn ở mức thấp hơn so với thị trường, như một lọ nước hoa Channel ở ngoài bán hơn 2 triệu đồng thì cửa hàng bán khoảng 1,8 triệu đồng/lọ; hay các loại phấn hàng hiệu của Lancome có giá khoảng 1 triệu đồng/hộp, thì ở đây bán khoảng 600.000-700.000đ/hộp...



Điều hấp dẫn mọi người đến những cửa hàng bán “hàng xách tay” chính là tâm lý hàng hoá ở đây đều “xịn”, được mang từ những nước có mức yêu cầu kiểm soát chất lượng hàng rất cao như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... nên rất yên tâm khi mua hàng, nhất là chị em phụ nữ cảm thấy an toàn... Bên cạnh đó, các cửa hiệu bán “hàng xách tay” hút khách một phần cũng là do độ “độc” của sản phẩm tại đây với những mặt hàng không bao giờ xuất hiện trên thị trường, như những miếng dán chống say tàu xe, những bộ đồ trang điểm độc đáo hay các loại thực phẩm chức năng giảm cân hiệu quả...



Chị Nguyễn Thu Hà (phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình) chia sẻ: “Tôi hay tới đây mua đồ, bởi theo quảng cáo của nhiều người thì ở đây toàn đồ chính hãng được mang từ nước ngoài về với giá bán chỉ bằng 2/3, thậm chí là một nửa so với hàng được bán ở nơi khác. Đặc biệt, những sản phẩm như sữa nhập khẩu dành cho trẻ nếu ngoài thị trường hết thì ở đây lúc nào cũng có, mua bao nhiêu cũng được”. Hiện nay, rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu ở HN cũng đều treo biển “hàng xách tay” để hút người tiêu dùng.



Khó tránh rủi ro khi mua “hàng xách tay”



Bên cạnh những hiệu quả, tiện ích khi mua hàng xách tay đem lại, thì cũng không ít trường hợp bị mua phải hàng kém chất lượng, hết “đát”. Chị Hoàng Anh (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng) bức xúc: “Tôi mua cho con hai hộp sữa bột S26 của Australia tại một cửa hàng bên đường Nguyễn Sơn, tuy nhiên, khi mang về thì phát hiện sữa có hiện tượng vón cục. Khi mang ra cửa hàng đổi thì họ bảo hàng đã đem đi rồi không được trả lại, hai vợ chồng vừa tức vì mất công sang tận đây để mua, lại mất oan cả triệu bạc mà không biết nói cùng ai”.



Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp khi mua nước hoa tại đây về dùng mới biết mình mua phải nước hoa “fake” (nhái), đem ra đổi thì chẳng được mà dùng cũng chẳng xong vì sợ dị ứng da; còn có người thì mua kính mắt nhãn hiệu Burberry, Channel... với giá hàng triệu đồng, tuy nhiên khi ra hàng kính hỏi thì được biết đây là kính nhái, cao nhất cũng chưa quá 200.000đ...



Theo lời khuyên của những người có kinh nghiệm mua “hàng xách tay”, không phải sản phẩm nào cũng được mang từ Đức, Nhật, Mỹ... về mà nhiều khi đây là hàng Trung Quốc, Thái Lan được chủ hàng trộn vào để bán. Bên cạnh đó, đây chủ yếu là hàng không được nhập qua chính hãng nên chất lượng cũng rất mù mờ, khó có thể kiểm chứng được chất lượng hay nguồn gốc sản phẩm. Chính vì vậy, rủi ro dành cho người mua là điều khó tránh khỏi.





Theo Lao Động