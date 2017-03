Cảnh giác với những rủi ro bị kiện bán phá giá

Theo đó, Việt Nam đã vượt qua cả những đối thủ lớn như Tây Ban Nha, Chilê, Philippines.... để lọt vào top 30 nhà xuất khẩu lớn vào Mỹ năm 2007.

Sở dĩ giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng mạnh là do kim ngạch của một số mặt hàng chủ lực tăng như dệt may, thủy sản, sản phẩm gỗ, cà phê... Trong đó, hàng dệt may từ Việt Nam xuất sang Mỹ đã tăng hơn 36%, từ 3,1 tỷ USD (năm 2006) lên 4,2 tỷ USD, tiếp tục đứng trong top năm về kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, từ sau khi Mỹ công bố không khởi động điều tra chống bán phá giá đối với hàng dệt may Việt Nam thì ngành đã có nhiều đơn đặt hàng trở lại. Dự kiến năm 2008, sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ sẽ đạt khoảng 5,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Bộ Công thương Việt Nam, năm nay ngành dệt may vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do cơ chế giám sát của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vẫn còn được duy trì cho đến hết năm 2008.

Kể từ khi Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam với Mỹ chính thức có hiệu lực (2001) đến nay, tổng giá trị thương mại-đầu tư giữa hai nước đã tăng khá nhanh. Thế nhưng cùng với đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bị không ít thiệt hại do phải đối mặt với những vụ kiện về chống bán phá giá từ phía Mỹ như vụ cá tra, cá basa, tôm. Và hiện trước mắt là vụ kiện về sản phẩm lò xo không bọc.

Tháng 2 vừa qua, ITC đã có kết luận sơ bộ rằng sản phẩm lò xo không bọc nhập khẩu từ Việt Nam đã bán phá giá vào thị trường Mỹ, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp nội địa của nước này. Trên cơ sở đó, DOC sẽ tiến hành điều tra và dự kiến sẽ có kết luận về biên độ bán phá giá vào ngày 9-6 tới.

Còn trong hai vụ kiện cá tra và tôm trước đó thì do bị xử thua nên hiện các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn đang phải nộp hàng triệu đôla Mỹ tiền thuế mỗi năm vì phải chịu mức thuế chống bán phá giá 44,6%-63,8% (đối với cá) và 4,1%-25,7% (đối với tôm) của Mỹ.

Rõ ràng, Mỹ là một thị trường nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng doanh nghiệp cần phải luôn tỉnh táo để tránh các rủi ro bị kiện bán phá giá ở thị trường Mỹ.