Cấp giấy C/O không được quá bốn giờ

Theo đó, tất cả lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng (cat.) 338, 339, 340,341, 345, 347, 348, 351, 352 đều phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) tại các tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Việc cấp C/O được thực hiện không quá bốn giờ làm việc kể từ khi các tổ cấp C/O nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Để giúp hải quan và VCCI ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, Bộ Công thương cũng đề nghị Hiệp hội Dệt may Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực sản xuất của các thương nhân, đơn giá bình quân của các cat. Khi phát hiện những thương nhân xuất khẩu số lượng lớn vượt quá năng lực sản xuất, những lô hàng có đơn giá quá thấp, lô hàng lắp ráp từ các bán thành phẩm nhập khẩu..., Tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may (thuộc Bộ Công thương) sẽ có biện pháp kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời.